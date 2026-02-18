Новый крупный игрок готовится выйти на рынок производства овощей

18 февраля. FINMARKET.RU - Группа "Лента" (входит в "Севергрупп" Алексей Мордашова) планирует заняться тепличным бизнесом, сообщили "Известиям" три источника, знакомые с ее планами. Она интересовалась приобретением действующих промышленных теплиц, уточнил один из них.

Основные культуры, выращиваемые в закрытом грунте, - это томаты и огурцы, напомнил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Выход на рынок непрофильного инвестора позволит снизить себестоимость производства томатов и огурцов на 10-15% за счет привнесения из промышленности управленческих и технологических решений "Севергрупп", полагает топ-менеджер крупного агрохолдинга. Такая практика, по его мнению, позволит стабилизировать ценообразование этих культур.

"Лента" стала вторым крупным ритейлером, проявившим интерес к тепличному бизнесу. Сейчас собственные тепличные комплексы среди федеральных торговых сетей есть только у "Магнита" - они расположены в Краснодарском крае и Белгородской области.

Как отметил начальник отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслав Бердников, собственноеовощей и фоуктов позволяет компаниям решать три главные задачи: гарантировать стабильность поставок, контролировать качество и себестоимость продукции, а также развивать линейку собственной торговой марки (СТМ) в сегменте fresh.

На начало февраля 2026 года в стране действует более 340 тепличных хозяйств общей площадью порядка 3,3 тыс. га в 76 регионах, сказал "Известиям" представитель Минсельхоза. К 2028 году земельный банк отрасли может вырасти на 9%, до 3,6 тыс. га, прогнозируют в ИКАР. Росту способствует ряд мер поддержки, отметил представитель министерства. По его словам, в 2025 году был увеличен коэффициент расчета субсидии по возмещению части затрат на производство овощей защищенного грунта. Также власти предусмотрели дополнительный повышающий коэффициент в период пиковой цены на, уточнил собеседник.