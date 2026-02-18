Минэкономразвития выступает за ускоренное введение НДС на импорт через маркетплейсы

18 февраля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития на стратегической сессии по платформенной экономике под руководством премьер-министра Михаила Мишустина предложило ускорить принятие национального регулирования под новые правила трансграничной электронной торговли. Об этом "Ведомостям" сообщил источник, присутствовавший на мероприятии. По его словам, это аргументировалось необходимостью защиты внутреннего рынка.

В октябре прошлого года Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, который устанавливает порядок обложенияввозимых в Россию товаров электронной торговли. Вступление в силу поправок возможно только после ратификации всеми странами - участницами ЕАЭС протокола о внесении изменений в Таможенный кодекс союза.

Позиция Минэка в том, что введение новых правил трансграничной торговли выравняет конкурентные условия для российских производителей и дополнительно пополнит бюджет, отметил собеседник. При этом основной бюджетный эффект даст введение НДС, так как большая часть отправлений - товары до 200 евро, ввозимые беспошлинно.

Кроме того, Минэкономразвития в ходе сессии поднимало тему комиссий для иностранных и российских продавцов, отметил собеседник. По его словам, платформы иногда предлагают комиссии для иностранных продавцов кратно ниже, чем для российских.

В связи с этим министерство предложило закрепить в меморандуме, а затем отразить в законе обязательство платформ устанавливать вознаграждение от российского продавца не выше, чем от иностранного, говорит участник сессии.

Представитель Минэка подтвердил, что тема введения национального регулирования в электронной торговле обсуждалась на сессии. Такие меры нужны, чтобы защитить интересы потребителей, внутреннего рынка, стимулировать развитие отечественных производителей продукции с высокой добавленной стоимостью, отметил он.

В ходе стратегической сессии обсуждались также вопросы бесконтрольных возвратов товаров надлежащего качества, правильного отображения цены в карточке товаров, применения скидок за счет платформ, отмечалось в пресс-релизе Минэкономразвития.

Как уточнил еще один собеседник, присутствовавший на мероприятии, на стратсессии предложено внести поправки в закон о защите конкуренции. Чтобы зафиксировать в законе, что отображение цены не должно зависеть от эмитента средства платежа. Это решение законодательно должно будет оформить Минэкономразвития.

Минэк предложил определить перечень товаров, отказ от которых при получении в ПВЗ или у курьера невозможен. Это, в частности, продукты питания, лекарства, медизделия.