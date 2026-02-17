Военную ипотеку будет контролировать госбанк

17 февраля. FINMARKET.RU - Министерство обороны предложило проект поправок в"О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих": появится управляющая компания, доли которой в 100% принадлежат опорному банку для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По мнению авторов проекта, это позволит повысить эффективность регулирования деятельности по инвестированию средств для обеспечения военных жильем. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 16 февраля одобрила эту инициативу министерства, рассказали "Ведомостям" два источника, близких к комиссии.

Опорным банком для ОПК в соответствии с законом является банк ПСБ. Сейчас управляющие компании выбираются на конкурсной основе. По словам зампреда правления Ассоциации юристов России Игоря Черепанова, основная идея заключается в переходе от распределенной модели управления к централизованной. Проект направлен на трансформацию системы военной ипотеки, говорит он.

В проекте говорится, что реализация такого подхода позволит снизить издержки на функционирование накопительно-ипотечной системы (НИС), связанные с выплатой вознаграждения управляющим компаниям, и увеличить ликвидность для опережающего финансирования в рамках Государственной программы вооружения на 2018-2027 гг.

Решение о создании такой управляющей компании, которой, как можно понять из текста законопроекта, будет владеть опорный банк ОПК ПСБ, назрело и необходимо, говорит член общественного совета Минобороны Руслан Пухов.

Руководитель филиала Военно-ипотечной компании Андрей Герлинг считает, что централизация в одной компании, полностью принадлежащей опорному банку, упрощает контроль над системой. Также, по его мнению, изменения заложат фундамент для развития военной ипотеки как продукта внутри одного банка-оператора.

Инициатива Минобороны направит накопления военнослужащих на финансирование гособоронзаказа, говорит адвокат Александр Куприян. Чтобы это стало возможным, из законопроекта убрали ограничения для инвестиций в ценные бумаги опорного банка, уточняет он. Деньги военнослужащего становятся длинными инвестициями, которые не всегда подчиняются рыночным законам, продолжает собеседник. Военнослужащий превращается в пассивного соинвестора гособоронзаказа: получается, его будущая квартира напрямую будет зависеть от того, насколько успешно выполняют гособоронзаказ, размышляет он.