В РФ сократился ассортимент на рынке продуктов питания и алкоголя

17 февраля. FINMARKET.RU - Российский рынок продуктов питания и алкоголя в 2025 году перешел от бурного расширения к этапу системной оптимизации, пишет "Российская газета" . Если в 2022-2023 годах сети активно вводили новые бренды, заполняя освободившиеся ниши, то теперь фокус сместился на эффективность каждой позиции. В итогепродуктов, алкоголя и непродовольственных товаров заметно сократился. Но речи о недостатке каких-то позиций точно не идет, подчеркивают эксперты.

По данным исследовательской компании "Нильсен", в 2025 году на рынке появилось чуть более 8,8 тыс. новых брендов против почти 12 тыс. годом ранее. Почти половина запусков пришлась на три индустрии - кондитерские изделия, алкоголь и молочную продукцию. Доля новинок в кондитерской группе составила 23,4%, в алкоголе - 17,1%. Однако параллельно с запуском новых марок рынок демонстрирует общее сокращение глубины полки.

Около 14% брендов, запущенных в 2024 году, в 2025 г. исчезли с полок. По итогам прошлого года средний уровень ассортимента в розничных сетях снизился на 3,2% год к году. Больше всего сократился выбор в товарах для детей - на 7,5%, в непродовольственных товарах ассортимент снизился на 4%, в продовольственных - на 3,2%. При этом, в частности, расширился ассортимент в товарах для животных - на 1,9%.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов связывает такую динамику с предыдущей волной насыщения рынка. "Российский рынок FMCG (товаров повседневного спроса) прошел стадию насыщения в период большой ротации брендов в 2022 и 2023 годах, когда на рынок вышло больше 22 тыс. новых брендов. На фоне высокой базы предыдущих нескольких лет темпы роста ввода новых марок начали замедляться. Компании перешли к качественному развитию брендов от количественного. Не все новые бренды выдерживают испытание конкуренцией, на рынке остаются эффективные и востребованные марки - это нормальный рыночный процесс", - говорит он.