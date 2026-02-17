В России растет внутренний туризм

17 февраля. FINMARKET.RU - Количество гостей, размещенных в российских отелях по итогам 2025 года, увеличилось на 4,1% год к году, до 89,05 млн, следует из данных Росстата. Совокупный доход средств размещения вырос на 11,7%, до 1,16 трлн руб. Наиболее заметный рост показала Карачаево-Черкесия, где количество размещенных гостей выросло в 2,4 раза, до 314,3 тыс. человек, а оборот средств размещения — в 3,1 раза, до 2,8 млрд руб., пишет "Коммерсант" . Аналитики CMWP отмечают, что регион также стал лидером по росту совокупного турпотока — на 86%, до 1,3 млн. Рост интереса к Карачаево-Черкесии в CMWP связывают с популярностью курортов региона — Архыза и Домбая.

Среди крупных регионов с существенным туристическим потоком наиболее заметный рост по итогам 2025 года удалось показать Тверской области. Число остановившихся в местных отелях гостей увеличилось на 48,2%, до 1,08 млн. В CMWP обращают внимание на в целом хорошие результаты направлений "Золотого кольца 2.0": рост числа путешествий показали в том числе Ярославская и Нижегородская области. Это может быть связано в том числе с развитием автотуризма.

Среди курортных регионов выраженный рост интереса в прошлом году показал Крым. Основной конкурент Крыма и один из трех крупнейших региональных туристических рынков России - Краснодарский край показал снижение туристического интереса.