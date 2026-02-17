В РФ установят санитарные нормы для готовой еды

17 февраля. FINMARKET.RU - В России хотят усилить контроль за качеством готовой еды — власти изучают возможность обновления санитарных правил и норм. Речь может идти о введении в действующие СанПиНы обязательных требований, учитывающих специфику продукции категории "готовая еда". В частности, обсуждается обязанность производителей разрабатывать и внедрять процедуры на основе принципов ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points — систему контроля безопасности продуктов на всех этапах приготовления и хранения), включая лабораторные исследования и испытания, в соответствии с техрегламентами Таможенного союза. Также могут быть установлены требования к использованию газомодифицированной среды при упаковке, а также отдельные санитарно-гигиенические нормы для фабрик-кухонь и персонала таких предприятий, пишут "Известия"

Эти предложения представителей бизнеса рассмотрели в рамках заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в декабре, следует из материалов Минпромторга.

Вопрос о регулировании рынка готовой еды, реализуемой в торговых сетях и посредством доставки, был рассмотрен госкомиссией по инициативе Роспотребнадзора, уточнили "Известиям" в надзорной службе.

"Роспотребнадзор обращает внимание на рост рынка промышленно произведенной и доставляемой готовой еды и на необходимость введения специальных правил ее производства и транспортировки. Сегодня в нормативной базе отсутствует единое определение этой категории продукции и учет ее технологических особенностей, что создает правовой пробел и повышает риски для потребителей", — рассказали в ведомстве.

Минпромторг концептуально поддерживает инициативу о необходимости регулирования рынка готовой еды, сказали газете в министерстве. Главная цель совместной работы ведомств — минимизация рисков для потребителей, добавили там. В Роспотребнадзоре также рассказали, что в 2025 году в розничной сети по всей стране было отобрано 900 образцов готовой продукции. По результатам лабораторных исследований 64% проб не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, а в 19 образцах обнаружена патогенная микрофлора.