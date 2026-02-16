Нижняя точка падения спроса на труд еще не пройдена

16 февраля. FINMARKET.RU - В России снижаетсяна рабочую силу — такой вывод можно сделать из данных Росстата о кадровых потребностях работодателей, о которых они обязаны сообщать в службы занятости. Тренд подтверждают и данные рекрутинговых сервисов: число вакансий падает, резюме — растет. Эксперты отмечают, что в 2026 году соискателям придется прилагать больше усилий, чем раньше, чтобы найти работу, пишет "Коммерсантъ".

Согласно этим данным, в декабре работодатели сообщили в государственные службы занятости о 1,469 млн открытых вакансий — это на 13% меньше, чем было годом ранее, в декабре 2024-го.

Снижение показателя относительно ноября 2025-го составило 9%. Уровень безработицы при этом подрос с 2,1% в ноябре до 2,2% в декабре.

У рекрутеров — схожая в Росстатом по тенденции статистика.

Эксперт Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Игорь Поляков считает, что нижняя точка падения спроса наеще не пройдена. «Росстат фиксирует значительный прирост работающих по гражданско-правовым договорам — с нескольких сотен тысяч до 2 млн. Возможно, компании переводят на такие договоры тех, кого планируют сократить в ближайшее время»,— говорит Игорь Поляков.