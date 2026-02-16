Население не позволяет ЦБ РФ быстрее снижать ключевую ставку

16 февраля. FINMARKET.RU - Завышенные инфляционные ожидания населения не позволяютбыстрее снижать ключевую ставку, сообщили опрошенные «Известиями» эксперты. На первом заседании в 2026 году регулятор опустил ее на 0,5 п.п., до 15,5%. Аккуратный шаг связан с тем, что россияне по-прежнему ждут роста цен на уровне 13,7%, хотя к концу 2025 года инфляция замедлилась примерно до 6%. Этот настрой подталкивает людей активнее тратить деньги и покупать товары впрок, пока они не подорожали, что само по себе поддерживает давление на цены. Инфляционные ожидания не снижаются во многом потому, что подорожание продовольственных товаров заметно обгоняет официальные цифры. "Известия" пишут о том, когда ЦБ сможет активнее снижать ставку.

В своих оценках потребители опираются прежде всего на рост цен в личной корзине, а не на официальные показатели, пояснила Ольга Беленькая из «Финам». Особенно заметно подорожание так называемых товаров-маркеров — продуктов питания, бензина, лекарств и услуг ЖКХ. Среди них есть и очень волатильные позиции, вроде ставших мемом огурцов, и те товары и услуги, которые дорожают быстрее общей инфляции, — например, коммунальные тарифы.

Инфляционные ожидания в России формируются задним числом — люди просто переносят прошлый опыт в будущее, отметил Сергей Гришунин из НРА. Если они увидели резкий скачок цен в 2024 году, то автоматически ждут похожей картины и в 2026-м.

Особенно хорошо запоминается подорожание продуктов: картофель вырос в цене на 80–90%, яйца — примерно на 50%, масло — на 40%. Зимой огурцы и помидоры традиционно дорожают в разы, что усиливает ощущение так называемого инфляционного шторма. А поскольку продукты покупают каждый день, именно по ним люди судят об общем росте цен.

По данным ЦБ, ощущаемая населением инфляция в течение года была в два-четыре раза выше официальной статистики, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Этот опыт закрепляется на психологическом уровне и продолжает влиять на ожидания.

"Страхи населения абсолютно понятны, но ожидания роста цен на уровне около 14% в 2026 году выглядят завышенными", — подчеркнул Владимир Чернов.

ЦБ прогнозирует возврат инфляции к таргету 4–4,5% в этом году, однако многие семьи ощущают более сильный рост цен, отметил Сергей Гришунин. Это особенно заметно для домохозяйств с небольшими доходами, которые тратят на продукты около трети бюджета. Разрыв между продовольственной инфляцией на уровне 12–15% и общим ростом цен в 8–9% создает ощущение, что статистика занижает реальный уровень.

Ожидания обязательно начнут снижаться, когда инфляция будет длительное время удерживаться вблизи таргета 4%, подчеркнула Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос «Известий» на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке. При этом такой процесс окажется более медленным, чем раньше, ведь инфляция была высокой слишком долго.

"Главное — фактическое замедление инфляции, особенно продовольственной. Поскольку наши граждане смотрят в прошлое, им нужно дать новый опыт: несколько месяцев подряд стабильных или даже снижающихся цен в магазинах. Только тогда ожидания начнут корректироваться", — подчеркнул и Сергей Гришунин.

ЦБ стремится вернуть инфляцию к целевому уровню и удерживать ее там достаточно долго, чтобы восстановить доверие населения, пояснила Ольга Беленькая. При заякоренных инфляционных ожиданиях краткосрочные всплески цен, вызванные разовыми факторами, перестают влиять на поведение потребителей, что позволит регулятору быстрее снизить ставку.

В долгосрочной перспективе снижение ключевой ставки неизбежно, заключил сооснователь компании «Активо» Михаил Костромин. Ключевой вопрос — какими темпами это будет происходить и какой при этом будет инфляция.