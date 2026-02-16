.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Частное потребление в России остается повышенным
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

16 февраля 2026 года 08:44

Частное потребление в России остается повышенным

 0
Саяпин Владимир/ТАСС
Саяпин Владимир/ТАСС
16 февраля. FINMARKET.RU - В январе этого года частное потребление в России росло, хотя его динамика замедлилась по сравнению с концом прошлого года. В свежем обзоре сектора аналитики Альфа-банка оценивают рост потребительских расходов населения в январе почти в 10% в годовом выражении, при этом оборот розницы увеличился примерно на 8%, пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что поддержку спросу оказали как ценовой фактор, так и более холодная погода в январе в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Аналитики отмечают, что после январских ценовых и календарных эффектов в феврале спрос начинает возвращаться к более привычной сезонной траектории. Они ожидают эффекта переноса спроса на непродовольственные товары на горизонте первого полугодия на уровне 0,5-0,7% дополнительного объема продаж.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  домохозяйства,  потребление

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.