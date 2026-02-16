.
16 февраля 2026 года 08:44
Частное потребление в России остается повышенным
Саяпин Владимир/ТАСС
16 февраля. FINMARKET.RU - В январе этого года частное потребление в России росло, хотя его динамика замедлилась по сравнению с концом прошлого года. В свежем обзоре сектора аналитики Альфа-банка оценивают рост потребительских расходов населения в январе почти в 10% в годовом выражении, при этом оборот розницы увеличился примерно на 8%, пишет "Коммерсантъ". Отмечается, что поддержку спросу оказали как ценовой фактор, так и более холодная погода в январе в сравнении с тем же периодом прошлого года. Аналитики отмечают, что после январских ценовых и календарных эффектов в феврале спрос начинает возвращаться к более привычной сезонной траектории. Они ожидают эффекта переноса спроса на непродовольственные товары на горизонте первого полугодия на уровне 0,5-0,7% дополнительного объема продаж.
