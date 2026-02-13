Убытки бизнеса достигли рекордных 7,5 трлн руб.

13 февраля. FINMARKET.RU - За январь – ноябрь 2025 года 18,2 тыс. компаний получили. Их общие потери достигли 7,5 трлн рублей, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России», который проанализировали « Известия ». Это самая большая сумма за всё время ведения статистики. Для сравнения: годом ранее этот показатель был на 7% меньше — около 7 трлн. А за 11 месяцев 2023-го составил примерно 4 трлн.

Доля убыточных компаний в прошлом году составила 28,8% — это максимум с пандемийного 2020-го (тогда было 32,1%).

Как уточнили «Известиям» в Минэке, оперативные данные отображают информацию не по всему кругу предприятий — сейчас стоит дождаться поступления бухгалтерской отчетности. Кроме того, что касается ситуации в конкретных отраслях, то ведомства на площадке специальной комиссии на регулярной основе вырабатывают оперативные меры, добавили в ведомстве.

Одним из ключевых факторов стало удорожание кредитов, достигшее пика в начале прошлого года. С октября 2024-го по июнь 2025-го Банк России держал ключевую на рекордно высоком уровне в 21% годовых — лишь летом регулятор начал постепенно ее снижать. Ожидается, что на заседании 13 февраля ЦБ оставит ставку без изменений — 16%.

В пресс-службе добавили: для отраслей, ориентированных на внутренний рынок, наиболее значимым фактором стало охлаждение внутреннего спроса на фоне снижения инвестиций в развитие производств. Большую роль также сыграло замедление экономики. Если в 2024-м ВВП вырос на 4,3%, то в 2025 году — на 1%, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Впрочем, ситуацию можно стабилизировать. По словам Ахмеда Юсупова из Goldman Agency, снижение ключевой ставки способно улучшить финансовые показатели компаний, при этом налоговые поступления не рухнут. Кроме того, продолжила Наталья Мильчакова, если государство поможет сократить задолженность крупных предприятий и восстановить темпы роста экономики, то доля убыточных компаний снизится.