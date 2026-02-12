По рассрочке на жилье установят предельные штрафы

12 февраля. FINMARKET.RU -на покупку недвижимости будет законодательно урегулирована. Об этом в интервью "Известиям" рассказал руководитель службы по защите прав потребителей, член совета директоров Банка России Михаил Мамута. По его словам, сейчас этот механизм создает риски для потребителей - например, штрафы за просроченные выплаты по рассрочке могут достигать половины от всей суммы долга. Кроме того,предложил Минфину вдвое повысить максимальный размер ссуды, по которой можно получить кредитные каникулы, - до 900 тыс. рублей.

Ипотечный стандарт, который заработал в РФ с января 2025 года, направлен на то, чтобы устранить недобросовестные практики, которые не регулируются законом. "Если судить по динамике жалоб, которые нам поступают, то стандарт с этой задачей справляется. Главное, что он запрещает, - давать льготную ставку, если это приводит к завышению стоимости квартиры. По сравнению с началом года жалобы на подобные практики снизились примерно на 70%. Кроме того, мы урегулировали вопрос с продажей скидки по процентам за счет авансового платежа, когда вроде бы человеку дают скидку, но на самом деле он может заплатить больше, чем получит выгоду. Поэтому мы позитивно оцениваем работу стандарта", - рассказал Мамута..

По его слова, главная проблема сейчас - рассрочка на недвижимость. Она популярна из-за высоких ставок по ипотеке - у некоторых застройщиков до 30-40% квартир продаются в рассрочку.

"Сложность в том, что рассрочка навообще никак не регулируется: нет прозрачного раскрытия стоимости, квартиры до последнего остаются на балансе продавца, а штрафы за просрочку по рассрочке на этапе после ввода дома в эксплуатацию могут достигать 50% от всей суммы долга. По сути, вместо кредита используется рассрочка с обеспечением ипотекой", - сообщил член совета директоров ЦБ РФ.

Банк России совместно с правительством планирует урегулировать рынок рассрочки на недвижимость. Важно, отметил Мамута, чтобы после ввода дома в эксплуатацию право собственности переходило покупателю, а у застройщика возникало залоговое право. Информация о долговой нагрузке будет передаваться в БКИ, а условия договора и последствия просрочки будут изложены максимально подробно и в понятной форме с графиком платежей. Также закон установит предельные штрафы по рассрочке на жилье. ЦБ РФ предлагает ограничить штраф - не более 20% годовых от суммы просрочки, а не от всей задолженности.

Сейчас законопроект дорабатывается совместно с Минстроем и рынком.