Федеральный инвествычет предлагают повысить до 12%

12 февраля. FINMARKET.RU -предложило повысить размер федерального инвествычета (ФИНВ) с 3 до 12% с возможностью обнуления федеральной части налога на прибыль. Об этом "Ведомостям" рассказали глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и председатель "Деловой России" Алексей Репик. По их словам, это согласованная с бизнесом позиция. В качестве одного из вариантов обсуждалось повышение ФИНВа до 12%, подтвердил "Ведомостям" представитель Минэкономразвития. При необходимости будут приняты меры по его корректировке, уточнил он. Минфин знает о таких предложениях Минэка, но предлагает дождаться конца года, сообщил "Ведомостям" статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

Предложение бизнеса доработать ФИНВ одобрил президент России Владимир Путин в конце 2025 г. По итогам заседания совета по стратегическому развитию, прошедшего в начале декабря, Путин поручил правительству модернизировать инструмент для "достижения изначально запланированных значений его финансового обеспечения и реализовывать этот механизм начиная с 2026 г. в модернизированном формате". Срок исполнения по нему - 1 марта 2026 г. В прошлом году деловые объединения выступали с предложением расширить перечень отраслей, которые могут претендовать на ФИНВ, и увеличить процент вычета.

Механизм ФИНВа заработал с 1 января 2025 г. для стимулирования инвестиционной активности.

Бизнес рассчитывает, что Минфин согласится с возможностью корректировки, в случае если общая сумма вычета не превысит 150 млрд рублей, отметил Шохин. При этом пока предложение требует обсуждений с министерством, добавил он. Шохин напомнил, что вычета может и не быть, если не будет инвестиций. Повышение размера ФИНВа до 12% повысит востребованность инструмента, отмечает партнер департамента налогов и права компании ДРТ Эмиль Бабуров. По его словам, одна из причин такого ограниченного использования состоит в том, что усилия, требуемые для заявления ФИНВа, зачастую могут быть несопоставимы с эффектом, получаемым при его размере в 3%.