11 февраля 2026 года 10:48
Отечественные нейросети предустановят на смартфоны
Михаил Терещенко/ТАСС
11 февраля. FINMARKET.RU - В России могут ввести обязательную предустановку отечественного ИИ на смартфоны и другую электронику. Правительство намерено внести эту норму в готовящийся закон о регулировании ИИ, пишут "Известия". Подготовленный документ Минцифры должно направить на согласование в правительство к концу февраля, сообщил источник, близкий к нескольким профильным ведомствам. "Предустановка отечественных сервисов на устройства россиян - это одна из мер, которая позволяет укрепить технологическую независимость нашей страны, - отметили в аппарате Дмитрия Григоренко, курирующего вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта. - У нас есть собственные маркетплейсы, браузер, антивирус, сервисы госуслуг, а теперь и отечественные большие языковые модели". У россиян должна быть возможность пользоваться качественными отечественными сервисами, считают там. Искусственный интеллект в смартфонах сейчас набирает популярность - в 2025 г. он присутствовал в 7% проданных в РФ аппаратах, в 2026 г. их будет уже 10%. Мера призвана поддержать отечественных разработчиков. Но им придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны зарубежных ИИ-продуктов, предупреждают эксперты.
Ключевые слова: РФ, смартфоны, нейросети, предустановка
