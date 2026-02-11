Доля затрат на ИТ может достигнуть для банков 29%

В 2026 году доля расходов на ИТ у крупнейших банков (топ-10 по активам) вырастет на 2 п. п. и достигнет 29% от общей величины операционных расходов. В 2024 году доля таких расходов составляла 26%. Такие оценки содержатся в обзоре, подготовленном рейтинговым агентством "Эксперт РА", пишет "Коммерсант" . В других группах кредитных организаций показатели будет менее значимыми. По оценке агентства, у банков, занимающих с 11-й по 50-ю позицию, доля ИТ-расходов в 2026 году сохранится на уровне предыдущего года (23%), тогда как в 2024 году составляла 21%. У банков с 51-го по 100-е место доля затрат в 2025 году увеличилась на 7 п. п., до 29%, однако в наступившем году останется на достигнутом уровне. Для небольших кредитных организаций (вне топ-100) расходы в 2026 году вырастут на 1 п. п., до 22%, тогда как в минувшем году они увеличились на 2 п. п.

По оценке "Эксперт РА", в 2026 году доля расходов крупнейших банков на информбезопасность останется неизменной и займет всего 3%, тогда как у банков из топ-50 вырастет с 4% до 6%. "Рост доли расходов на ИБ у банков вне топ-10 обусловлен ограниченным эффектом масштаба, меньшими возможностями распределения затрат по другим направлениям цифрового развития, а также необходимостью выполнения единых регуляторных требований при более узкой ресурсной базе и более низком уровне автоматизации процессов",- считают авторы обзора.