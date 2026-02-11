Большинству россиян недоступна рыночная ипотека

11 февраля. FINMARKET.RU - Рыночнаяна готовое жилье доступна меньше, чем одному из шести россиян, подсчитали "Известия" . Даже потенциальное снижение ключевой ставки с 16 до 12% к концу года ситуацию сильно не изменит.

Средняя зарплата в РФ в 2025 году составляла 98,2 тыс. рублей, доходы выше 100 тыс. имеют только 16,7% россиян, следует из данных Росстата. Зарплата в пределах 60-100 тыс. рублей была у 21,6% граждан, а на уровне 45-60 тыс. - у 14,9%. Около половины россиян (47%) получают меньше 45 тыс. рублей.

Сейчас банки соблюдают лимиты ЦБ на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. На практике жесткие ограничения не применяются лишь для тех клиентов, которые тратят на погашение ссуд не более половины своего дохода. Банки не могут одобрить ипотеку и с низким первоначальным взносом.

Ограничения действуют как для готового, так и для строящегося жилья. Из-за них часть граждан сталкивается с отказами - доля отклоненных заявок на ипотеку достигла 65%. Чтобы с наибольшей вероятностью получить одобрение, заемщику желательно тратить на ипотеку не более половины дохода и заплатить первоначальный взнос выше 20%.

Средняя стоимость 1 кв. м готового жилья, которое покупают с использованием рыночной ипотеки, по данным ЦБ, сейчас составляет около 130 тыс. рублей. По подсчетам "Известий", средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-10 банках - 19,8%.

Для расчетов возьмем типовую "евродвушку" площадью 40 кв. м, ее стоимость составит 5,2 млн рублей. Ежемесячный платеж по такой квартире даже при первоначальном взносе 30% и максимальном сроке 30 лет составит около 60 тыс. рублей.

Даже заемщик с доходом 100 тыс. рублей с высокой вероятностью не получит одобрение при запросе на такой жилищный кредит, а 83% россиян имеют зарплату ниже этого уровня.

Чтобы уложиться в лимит 50% долговой нагрузки, заемщику с зарплатой около 100 тыс. рублей нужен первоначальный взнос около 43% от стоимости квартиры - свыше 2,2 млн рублей, рассчитала газета. Только тогда ежемесячный платеж опустится ниже 50 тыс. рублей.