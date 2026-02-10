ФАС вступилась за маркетплейсы в вопросе реализации продуктов питания

10 февраля. FINMARKET.RU - ФАС вступилась за, которые ранее предложили приравнять к офлайн-рознице и обязать их выкупатьу производителей. Такие законодательные изменения уже обсуждаются в кабмине. Однако эта мера может привести к отказу маркетплейсов от продажи продовольствия, заявили представители крупнейших онлайн-платформ. В ФАС считают, что деятельность торговых сетей и онлайн-платформ различается и регламентировать ее нужно по-разному. Представители ритейла считают, что распространение норм закона о торговле на продажу продуктов через маркетплейсы позволит обеспечить безопасность для потребителей и равные условия конкуренции. О том к каким последствиями для рынка может обернуться такое регулирование, пишут «Известия».

Распространение норм закона о торговле на продажу продуктов через маркетплейсы позволит обеспечить безопасность для потребителей, надежные параметры работы для поставщиков и равные условия конкуренции для всех форматов торговли, заявил «Известиям» председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

"Торговые сети несут прямую ответственность перед потребителем за качество продаваемых товаров, обеспечивают все механизмы контроля. Маркетплейсы как посредники такой ответственности не несут, но при этом являются крупным и быстрорастущим каналом продаж продовольствия. По данным самих площадок, сегодня миллионы россиян в отдаленных регионах получают продукты через пункты выдачи заказов", — подчеркнул представитель отрасли.

При этом, по его словам, вопрос ответственности за качество и безопасность пищевых продуктов остается открытым: по закону ее должен нести продавец товара, а платформа в этом случае — просто посредник.

"Опасения, что закон о торговле закроет доступ на маркетплейсы малому бизнесу, на наш взгляд, необоснованны. Торговые сети уже 17 лет работают по этому закону, с каждым годом увеличивая число поставщиков на сотни и даже тысячи компаний. По оценкам АКОРТ, в России розничные сети работают более чем с 15 тыс. производителей продуктов питания, из которых более 60% — это малые и средние предприятия. Так что работать, соблюдая требования закона о торговле, вполне возможно", — пояснил Станислав Богданов.

Закон о торговле необходимо распространить на маркетплейсы, выравнив конкуренцию с торговыми сетями для исключения негативных практик и поддержания рыночного баланса, считает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

"Работа по агентским договорам (без закона о торговле) позволяет маркетплейсам перекладывать все затраты и риски на селлеров: превышать сроки оплаты поставленных продуктов, осуществлять возвраты непроданной продукции, постоянно менять тарифы, навязывать скидки за счет поставщика под угрозой снижения рейтинга и поисковой выдачи, ломать ценообразование соинвестированием в скидки от платформы. Всё это — риски убытков поставщиков при работе с маркетплейсами и торговыми сетями. Если нормы закона о торговле не распространить на маркетплейсы, то поставщики не будут защищены от рыночной силы электронных площадок", — сказал представитель поставщиков «Известиям» .