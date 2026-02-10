Маркировка кофе спровоцирует всплеск «серого» рынка

10 февраля. FINMARKET.RU - Сотни российских производителей и импортеров завершают финальную подготовку к обязательной цифровой маркировке. По данным оператора системы «Честный знак», компании уже тестируют оборудование и процессы нанесения кодов Data Matrix, опираясь на опыт маркировки какао, реализуемый с декабря 2025 года. Введение цифровой маркировки «Честный знак» для кофе с 1 июня 2026 года на время вытолкнет 10–15% нелегального оборота в Telegram-каналы и на мелкие площадки — об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники на рынке. Эксперты предупреждают: реформа перераспределит теневые потоки в неконтролируемые каналы, где контроль слабее и цены ниже.

Маркетинговое агентство «Русопрос» подчеркивает, что усиление теневых каналов — лишь часть картины. Несмотря на миграцию в соцсети, общий объем нелегальной торговли может сократиться благодаря штрафам и конфискациям, хотя точные цифры пока сложно оценить.

Доля нелегального кофе сегодня — около 13%, рассказали «Известиям» источники на рынке. Но в ассоциации «Росчайкофе» с этим не согласны.

"В настоящее время «серого» кофе не существует, но после введения маркировки мы не исключаем его появления на рынке. Прогнозировать объемы такой продукции сложно, но это точно станет проблемой для добросовестных участников рынка кофе в России", — отмечает генеральный директор ассоциации Рамаз Чантурия.

Доцент кафедры менеджмента Президентской академии Линда Рыжих прогнозирует миграцию 10–20% нелегальных поставок именно в Telegram. «Значительный объем нелегальной продукции может переместиться именно туда, поскольку контроль над такими каналами пока ограничен. Telegram сегодня стал достаточно популярной площадкой для продажи товаров без регистрации и обязательных документов», — говорит она.

Доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Ильяшенко добавляет, что также теневыми каналами сбыта станут региональные рынки и ярмарки с низким уровнем контроля.