Минтранс предложил смягчить закон о ветхих судах

10 февраля. FINMARKET.RU - Минтранс готовит смягчающие поправки в проект закона о запрете эксплуатации ветхих судов с 2030 года, пишут "Ведомости".

Согласно новым предложениям, так называемую возрастную гильотину, т. е. возрастной порог, с которогопризнают ветхими и они подпадают под ограничения, планируется сдвинуть с первоначальных 40 до 50 лет. Полностью из-под действия запрета могут вывести все речные суда, а для нескольких десятков морских, включая суда рыбопромыслового флота, планируется установить исключения особым постановлением правительства.

В Росрыболовстве считают нецелесообразным введение ограничений по возрасту для рыбопромысловых, научно-исследовательских и других специализированных судов, находящихся в технически исправном состоянии, сообщил газете его представитель. Такой запрет без всесторонней проработки может привести к резкому падению объемов вылова, особенно в Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском бассейнах. Альтернативой ограничениям в Росрыболовстве считают стимулирование развития судостроения и господдержку обновления рыбопромыслового флота.

Руководитель отдела аналитики "Портньюс" Виталий Чернов полагает, что запрет, скорее всего, будет применяться в первую очередь к грузовым судам. Для социально значимых маршрутов (например, северный завоз или сообщение с Сахалином) будут предусмотрены исключения. "Я не думаю, что это приведет к каким-то проблемам с точки зрения критически важных логистических маршрутов, таких как снабжение отдаленных районов", - сказал эксперт.