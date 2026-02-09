.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
09 февраля 2026 года 11:14
Заявки на товарные знаки выросли до рекорда
|0
DPA/ТАСС
9 февраля. FINMARKET.RU - Число заявок на товарные знаки в 2025 году выросло до 156 тысяч, а самозанятые подали более 50% всех обращений. Пять-шесть лет назад ведомство фиксировало 60-70 тысяч заявок ежегодно. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов. Такую динамику в ведомстве связывают с развитием предпринимательства, электронной коммерции и уходом международных компаний с рынка, пишет "Российская газета". Кроме того, с 2023 года право регистрировать свои товарные знаки получили физические лица и самозанятые. По итогу 2025 года их заявки составляют более половины от общего числа. Стабильный рост наблюдается и в IT-секторе. Число заявок на регистрацию программ для ЭВМ (электронных вычислительных машин) увеличилось на 14% по сравнению с прошлым годом. Программное обеспечение занимает второе место среди отраслей по числу зарегистрированных товарных знаков. Лидером в 2025 году традиционно осталась область легкой промышленности. В качестве мер поддержки инновационного развития уже сейчас Роспатент сокращает сроки рассмотрения заявок. Они уменьшились в два-три раза, и ведомство стало одним из самых оперативных в мире, по словам Зубова. В работу были внедрены цифровые сервисы и технологии искусственного интеллекта, которые позволяют заявителям работать дистанционно и круглосуточно.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.