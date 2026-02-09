Заявки на товарные знаки выросли до рекорда

9 февраля. FINMARKET.RU - Число заявок на товарные знаки в 2025 году выросло до 156 тысяч, а самозанятые подали более 50% всех обращений. Пять-шесть лет назад ведомство фиксировало 60-70 тысяч заявок ежегодно. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Такую динамику в ведомстве связывают с развитием предпринимательства, электронной коммерции и уходом международных компаний с рынка, пишет "Российская газета" . Кроме того, с 2023 года право регистрировать свои товарные знаки получили физические лица и самозанятые. По итогу 2025 года ихсоставляют более половины от общего числа. Стабильный рост наблюдается и в IT-секторе. Число заявок на регистрацию программ для ЭВМ (электронных вычислительных машин) увеличилось на 14% по сравнению с прошлым годом. Программное обеспечение занимает второе место среди отраслей по числу зарегистрированных товарных знаков. Лидером в 2025 году традиционно осталась область легкой промышленности.

В качестве мер поддержки инновационного развития уже сейчас Роспатент сокращает сроки рассмотрения заявок. Они уменьшились в два-три раза, и ведомство стало одним из самых оперативных в мире, по словам Зубова. В работу были внедрены цифровые сервисы и технологии искусственного интеллекта, которые позволяют заявителям работать дистанционно и круглосуточно.