В IT-отрасли остановился рост оплаты труда

9 февраля. FINMARKET.RU - Средняя зарплата IT-специалистов в России к концу 2025 года почти не изменилась как относительно его начала, так и относительно второго полугодия 2024 года и составила 183 тыс. руб. В основном на это повлияло торможение роста зарплат в регионах, где IT-специалистам платят в среднем 159 тыс. руб., отмечает представитель платформы. В Москве же средняя зарплата в индустрии составила за период 230 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 200 тыс. руб., пишет "Коммерсант"

При этом в годовом выражениив отрасли выросли ниже инфляции (в 2025 году составила 5,6%, по данным Росстата). Например, в Москве показатель увеличился лишь на 4%, в Нижнем Новгороде — на 1% и так далее. В «Хабр» отмечают, что ощутимее всего зарплаты выросли лишь в Волгограде (+15%), Челябинске (+14%), Омске (+13%) и Ростове-на-Дону (+11%).

В целом с января по август прошлого года российские работодатели открыли более 88 тыс. вакансий для программистов и разработчиков, отмечали в hh.ru. Однако при заметном росте числа резюме работодатели видят нехватку квалифицированных кадров. Снижение спроса в связи с оптимизацией IT-бюджетов усугубляет дисбаланс.