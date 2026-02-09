.
09 февраля 2026 года 09:07
Бизнес стал жаловаться на кратный рост стоимости патентов
Сергей Мальгавко/ТАСС
9 февраля. FINMARKET.RU - Власти ряда регионов с начала текущего года многократно повысили стоимость патентов для предпринимателей, по отдельным видам деятельности – в 10 и более раз, выяснили "Ведомости". Поправки об увеличении потенциально возможного годового дохода (ПВГД) были внесены в профильные законы как минимум в четырех регионах: Самарской, Ростовской, Челябинской и Оренбургской областях. Налог на патентной системе налогообложения (ПСН) платится заранее в фиксированном объеме не с реального дохода, а с его потенциально возможного годового показателя, который каждый регион рассчитывает и устанавливает самостоятельно. При этом законодательство субъекта может предусматривать применение коэффициента-дефлятора, который обновляется Минэком (в 2026 г. составил 1,253). Ставка на ПСН составляет 6%. ПВГД может различаться также в зависимости от того, зарегистрирован предприниматель в областном центре или в менее крупном муниципальном образовании. Отдельные регионы устанавливают различный потенциальный доход в разных частях одного города. Кроме того, ПВГД может рассчитываться исходя из суммы за 1 кв. м, например для розничной торговли, общепита или аренды. Увеличение стоимости ПВГД "выглядит серьезным" и ощущается особенно остро на фоне высоких инфляционных ожиданий и изменений в налоговой системе на протяжении последних нескольких лет, говорит исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин. Главная проблема, о которой говорит бизнес, - это отсутствие стабильности и прогнозируемости налоговых условий, добавляет он. При этом до окончания декларационной кампании сложно сказать, насколько сильно история с патентами отразится на предпринимательстве в регионах, резюмирует он.
.
