Бизнес стал жаловаться на кратный рост стоимости патентов

9 февраля. FINMARKET.RU - Власти ряда регионов с начала текущего года многократно повысили стоимость патентов для предпринимателей, по отдельным видам деятельности – в 10 и более раз, выяснили "Ведомости" . Поправки об увеличении потенциально возможного годового дохода (ПВГД) были внесены в профильные законы как минимум в четырех регионах: Самарской, Ростовской, Челябинской и Оренбургской областях.

Налог на патентной системе налогообложения (ПСН) платится заранее в фиксированном объеме не с реального дохода, а с его потенциально возможного годового показателя, который каждый регион рассчитывает и устанавливает самостоятельно. При этом законодательство субъекта может предусматривать применение коэффициента-дефлятора, который обновляется Минэком (в 2026 г. составил 1,253). Ставка на ПСН составляет 6%.

ПВГД может различаться также в зависимости от того, зарегистрирован предприниматель в областном центре или в менее крупном муниципальном образовании. Отдельные регионы устанавливают различный потенциальный доход в разных частях одного города. Кроме того, ПВГД может рассчитываться исходя из суммы за 1 кв. м, например для розничной торговли, общепита или аренды.

Увеличение стоимости ПВГД "выглядит серьезным" и ощущается особенно остро на фоне высоких инфляционных ожиданий и изменений в налоговой системе на протяжении последних нескольких лет, говорит исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин. Главная проблема, о которой говорит, - это отсутствие стабильности и прогнозируемости налоговых условий, добавляет он. При этом до окончания декларационной кампании сложно сказать, насколько сильно история с патентами отразится на предпринимательстве в регионах, резюмирует он.