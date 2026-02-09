России надо нарастить темпы автоматизации промышленности

9 февраля. FINMARKET.RU - России необходимо вдвое нарастить темпы роботизации промышленности. Это следует из письма главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача в Минэкономразвития. В ноябре правительство утвердило план структурных изменений российской экономики до 2030 года, в котором заданы целевые показатели развития ключевых отраслей. В документе, в частности, указан ожидаемый рост плотности роботизации — до 145 единиц техники на 10 тыс. рабочих мест, пишут "Известия"

Однако этого темпа может оказаться недостаточно для выполнения майского указа президента: еще в 2024 году Владимир Путин поставил задачу вхождения РФ в число 25 ведущих стран по плотности роботизации.

Согласно оценкам Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, с учетом глобальных темпов развития индустрии для достижения этой цели уровень плотности должен быть почти вдвое выше официально заявленных ориентиров — порядка 285 единиц. Для сравнения, уже в 2023 году средний показатель в мире составлял 162 робота и увеличивался примерно на 10% в год.

В результате без ускорения темпов внедрения промышленных роботоврискует не войти в топ-25 стран по этому показателю, следует из материалов института.

Как сообщал в мае 2025 года глава Минпромторга Антон Алиханов, по итогам 2024-го уровень роботизации в РФ достиг 29 единиц на 10 тыс. человек. Для сравнения, одни из самых высоких показателей традиционно фиксируются в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: в Южной Корее плотность превышает 1,1 тыс. единиц на 10 тыс. человек, отмечал министр.