Зарплату в конвертах получают около 8 млн россиян

6 февраля. FINMARKET.RU - В России, согласно оценке опрошенных "Известиями" аналитиков, около 8 млн человек работают неофициально.

В 2025 году власти вывели из теневой занятости 976 тыс. человек, рассказали газете в Роструде. Это на 20% больше, чем в предыдущем году, - тогда удалось легализовать 810 тыс. человек.

Однако количество россиян, которые получают зарплату в конвертах, всё еще огромное. В прошлом году глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что потенциальная численность граждан, занятых в теневом секторе экономики, составляет примерно 5 млн человек.

По данным Росстата, в 2024 году в нелегальном секторе трудилось около 15 млн. Однако реальные цифры занятых в сером секторе могут быть выше официальных, так как оценки сильно разнятся в зависимости от выборки и методологии подсчета, подчеркнул финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

В негативном сценарии число нелегальных сотрудников достигает 8-9 млн граждан, оценил он. Схожие цифры - 8-10 млн человек - привел управляющий партнер HR агентства А2 Алексей Чихачев.

Власти сейчас активно борются с теневой занятостью и ужесточают контроль. Во всех регионах созданы межведомственные комиссии по противодействию нелегальному сектору. В их состав входят представители разных муниципальных, региональных и федеральных органов власти, в том числе Роструда, ФНС, СФР и других.

Основные задачи комиссий - выявлять случаи неофициального трудоустройства и принимать меры для легализации работников через оформление трудовых договоров. Это дает сотруднику больше социальных и трудовых гарантий, например право на оплачиваемый отпуск, пояснили в Роструде. Также проводятся консультации с компаниями и гражданами, добавили там.