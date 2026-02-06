Кормовые злаки смогут в Арктике расти

6 февраля. FINMARKET.RU - В России разработали новую технологию переработки отходов нефтедобычи, которая позволяет получатьдля выращивания растений, включая злаковые культуры — например, мятлик, широко используемый в кормовых смесях, пишут "Известия". Решение снижает затраты на освоение труднодоступных территорий, способствует развитию агропромышленного потенциала и формированию безотходного производственного цикла на объектах нефтедобычи в условиях Арктики. Кроме того, технология позволит отказаться от строительства промышленных амбаров, где сегодня хранится около 70% буровых шламов, и существенно сократить объем образующихся отходов.

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с коллегами из Тюменского индустриального университета разработали новую технологию обращения с буровыми отходами. Она меняет подход к освоению арктических территорий: вместо накопления опасных шламовых амбаров отходы обезвреживаются непосредственно на месте, что исключает риск долговременного загрязнения окружающей среды. При этом переработанный материал превращается в техногрунт, способный не только стабилизировать ландшафт, но и запускать процессы биологического восстановления.

Речь идет не только о восстановлении тундровой растительности. Применение рецептуры с добавлением торфа и минеральных сорбентов позволяет добиться высокой всхожести культурных растений, включая злаковые. Это открывает для Арктики новое направление — локальное сельскохозяйственное освоение восстановленных земель, рассказали ученые. В условиях, где завоз продовольствия крайне дорог и логистически сложен, возможность выращивания злаков становится важным фактором продовольственной безопасности и устойчивого развития арктических поселений. В рамках исследования специалисты проверили всхожесть таких культур, как мятлик луговой, формирующий устойчивый растительный покров и широко применяемый в газонных и кормовых травосмесях.

"Обезвоженный буровой шлам смешивается с торфом (40% по объему), который выступает основным структурообразующим и питательным органическим компонентом. Для нейтрализации потенциальной токсичности и улучшения агрохимических свойств в состав вводятся стабилизатор — гипс или доломитовая мука (10%), а также природный сорбент — глауконит или диатомит (10%). С помощью рецепта, сочетающего торф и сорбенты, можно достичь высокой всхожести растений",

традиционно рассматривается как стратегический регион добычи углеводородов: по оценке ученых ПНИПУ, по состоянию на конец 2025 года совокупные начальные извлекаемые ресурсы нефти на арктическом шельфе России оцениваются в 57 млрд т, а только в Баренцевом и Печорском морях доказанные запасы составляют около 1,46 млрд т. В геологоразведку этих труднодоступных территорий уже вложено более 837 млрд рублей, рассказали ученые. Однако по мере истощения зрелых месторождений в Западной Сибири всё более очевидно, что будущее Арктики не может сводиться исключительно к добыче сырья.

Эксперты сходятся во мнении, что будущее технологий обращения с нефтяными отходами — за решениями, которые позволяют работать на месте загрязнения, минимизируют вмешательство в экосистему и одновременно остаются экономически оправданными. Именно сочетание экологической безопасности, технологичности и снижения затрат с последующим развитием агропотенциала становится ключевым фактором для арктических проектов.