Доля мошенников: всего 8 копеек из 10 тысяч руб. переводов

6 февраля. FINMARKET.RU - Из последней статистики банков за третий квартал прошлого года следует, что количество мошеннических операций растет, но размер потерь сокращается, сообщил " Российской газете " заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.

" Ввсе чаще обращаются пострадавшие с небольшими суммами хищений - до 20 тысяч рублей. Почти 80% всех обращений связано именно с этими видами хищений, - сказал Зубарев.

Он отметил, что в прошлом году доля похищенных денег в общем объеме переводов "вышла на плато".

"Злоумышленникам достается всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов, что немного, и важно, что несмотря на все усилия мошенников, этот показатель не растет", - подчеркнул зампред. Он отметил, что стабильно высокую - почти 99,9% - эффективность антифрод-систем крупных банков. Зубарев также сообщил, что в рамках противодействия мошенничеству Банк России предлагает включить норму об ответственности операторов связи за неисполнение антифрод-процедур в законопроект "Антифрод 2.0". По словам Зубарева, продолжается обсуждение законопроекта об ограничении числа банковских карт у одного человека, ЦБ предлагает не более 5 карт в одном банке и не более 20 в совокупности во всех банках для одного человека