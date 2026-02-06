.
Крупнейшие экспортеры в январе увеличили продажу валюты до $5,1 млрд после снижения в декабре до $4,7 млрд
06 февраля 2026 года 08:53
Доля мошенников: всего 8 копеек из 10 тысяч руб. переводов
Владимир Гердо/ТАСС
6 февраля. FINMARKET.RU - Из последней статистики банков за третий квартал прошлого года следует, что количество мошеннических операций растет, но размер потерь сокращается, сообщил "Российской газете" заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. " В банки все чаще обращаются пострадавшие с небольшими суммами хищений - до 20 тысяч рублей. Почти 80% всех обращений связано именно с этими видами хищений, - сказал Зубарев. Он отметил, что в прошлом году доля похищенных денег в общем объеме переводов "вышла на плато". "Злоумышленникам достается всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов, что немного, и важно, что несмотря на все усилия мошенников, этот показатель не растет", - подчеркнул зампред. Он отметил, что стабильно высокую - почти 99,9% - эффективность антифрод-систем крупных банков. Зубарев также сообщил, что в рамках противодействия мошенничеству Банк России предлагает включить норму об ответственности операторов связи за неисполнение антифрод-процедур в законопроект "Антифрод 2.0". По словам Зубарева, продолжается обсуждение законопроекта об ограничении числа банковских карт у одного человека, ЦБ предлагает не более 5 карт в одном банке и не более 20 в совокупности во всех банках для одного человека
