За роботов и БПЛА введут ответственность

6 февраля. FINMARKET.RU - Госдума подготовила законопроект, в котором впервые будут законодательно закреплены требования и обязанности всех участников рынка робототехники и БПЛА, пишут "Ведомости". Об этом рассказал автор законопроекта, заместитель руководителя фракции "Единой России", первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов на форуме "Робототехника, интеллект машин и механизмов 2026". Он уточнил, что на общественное обсуждение законопроект "О робототехнике и автономной беспилотной системе в РФ" планируется вынести до конца февраля, а после этого внести его на рассмотрение в нижнюю палату.

Морозов уточнил "Ведомостям", что текущая версия законопроекта пока не была вынесена на обсуждение комитета и не обсуждалась с отраслевыми сообществами. Но он призвал участников отрасли присоединиться к процессу для доработки документа.

По словам Морозова, в законопроекте будет прописана комплексно-правовая база для всего жизненного цикла, от исследований и разработки до серийного производства внедрения безопасной эксплуатации. Впервые на законодательном уровне будут даны четкие определения ключевых понятий, таких как робототехническая система, искусственный интеллект (ИИ) и др. Депутат отметил, что в законе «четко прописано, что юридическаявсегда остается за человеком».

Вместе с тем документ устанавливает такие фундаментальные принципы регулирования, как приоритет безопасности человека, обязательное страхование гражданской ответственности для систем повышенного риска и принцип всесторонней поддержки отечественных разработчиков и производителей, продолжает Морозов. Законопроект определяет долгосрочную государственную политику, закрепляя меры по стимулированию НИОКР, подготовке кадров и активному внедрению роботизированных решений.

Кроме того, в документе прописываются обязанности всех участников рынка, формируются правовые основы для международного технологического сотрудничества и устанавливается ответственность за нарушение норм, "гарантируя, что закон будет не просто декларацией, а реально работающим механизмом", резюмировал Морозов.