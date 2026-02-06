Минпромторг конкретизировал порядок надзора за производителями промпродукции

6 февраля. FINMARKET.RU -подготовил детальное описание ужесточения системы контроля качества промышленной продукции в РФ, пишет "Коммерсантъ". Проблемы с ним возникли после ухода с российского рынка наиболее технологичных иностранных поставщиков, рынок при этом разделился на тех, кто заинтересован сохранить продажи производимой продукции, и тех, кто требовал наведения порядка в ее соответствии требованиям. Законопроект о наделении Росстандарта расширенными полномочиями по такому контролю Минпромторг разработал еще летом 2025 года, теперь же ведомство регламентировало его применение, гармонизировав его с законом о контроле и надзоре: надежных и качественных поставщиков власти будут контролировать минимально, нарушителей же ждет рост числа проверок агентства.

Минпромторг дорабатывает нормативную базу для проведения Росстандартом госконтроля качества промышленной продукции — опубликован проект постановления правительства, развивающий законопроект о полномочиях агентства по контролю соответствия таких товаров техрегламентам (планируемая дата вступления в силу — 1 сентября 2026 года). Сам законопроект, как сообщили “Ъ” в аппарате правительства, параллельно готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности — по плану он должен заработать с 1 марта 2026 года.

Проект постановления регламентирует порядок проведения надзорных процедур в отношении производителей и продавцов отдельных видов промпродукции (строительные смеси, трубы, электрические инструменты, сельхозтехника, различные виды топлива и так далее).