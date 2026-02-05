Авиакомпании просят ограничить долю иностранных конкурентов

5 февраля. FINMARKET.RU - Российские авиаперевозчики обеспокоены ростом присутствия иностранных конкурентов. Доля иностранных перевозчиков на российских международных рейсах за 2025 год выросла с 30% до 47%, заявил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

В 2025 году 65 летающих в Россию иностранных авиакомпаний обслужили на 25% больше пассажиров, чем годом ранее,- почти 24 млн человек. Пассажиропоток российских перевозчиков на международных линиях (МВЛ) вырос на 1,6%, до 27,4 млн человек, на внутренних снизился на 3,8%, до 81,5 млн человек.

считают необходимым усилить контроль за паритетом, указывая, что маржинальные перевозки за границу позволяют им сдерживать цены внутри страны, пишет "Коммерсант"

Процент занятости кресел вырос по отрасли до 90%, что означает работу авиакомпаний на пределе возможностей, отмечает главный редактор Аvia.ru Роман Гусаров. По его словам, рост пассажиропотока иностранных компаний на фоне стагнации российских говорит о том, что отечественные перевозчики не в состоянии обеспечить растущий спрос. "И если бы зарубежные авиакомпании не взяли на себя эту нагрузку - дефицит провозных емкостей привел бы к очень резкому росту цен на билеты",- говорит Гусаров.

Как считает эксперт, к вопросам паритета можно вернуться с началом поставок отечественных самолетов. Председатель Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин в качестве альтернативы предлагают обязать иностранных перевозчиков летать внутри России или отдавать самолеты в "мокрый лизинг" в обмен на возможность заработка на иностранных.