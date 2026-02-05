Авиакомпании просят ограничить долю иностранных конкурентов

.
5 февраля. FINMARKET.RU - Российские авиаперевозчики обеспокоены ростом присутствия иностранных конкурентов. Доля иностранных перевозчиков на российских международных рейсах за 2025 год выросла с 30% до 47%, заявил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. В 2025 году 65 летающих в Россию иностранных авиакомпаний обслужили на 25% больше пассажиров, чем годом ранее,- почти 24 млн человек. Пассажиропоток российских перевозчиков на международных линиях (МВЛ) вырос на 1,6%, до 27,4 млн человек, на внутренних снизился на 3,8%, до 81,5 млн человек. Авиакомпании считают необходимым усилить контроль за паритетом, указывая, что маржинальные перевозки за границу позволяют им сдерживать цены внутри страны, пишет "Коммерсант". Процент занятости кресел вырос по отрасли до 90%, что означает работу авиакомпаний на пределе возможностей, отмечает главный редактор Аvia.ru Роман Гусаров. По его словам, рост пассажиропотока иностранных компаний на фоне стагнации российских говорит о том, что отечественные перевозчики не в состоянии обеспечить растущий спрос. "И если бы зарубежные авиакомпании не взяли на себя эту нагрузку - дефицит провозных емкостей привел бы к очень резкому росту цен на билеты",- говорит Гусаров. Как считает эксперт, к вопросам паритета можно вернуться с началом поставок отечественных самолетов. Председатель Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин в качестве альтернативы предлагают обязать иностранных перевозчиков летать внутри России или отдавать самолеты в "мокрый лизинг" в обмен на возможность заработка на иностранных.
