Ритейлеры просят приравнять маркетплейсы к торговым сетям

5 февраля. FINMARKET.RU - Отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и ритейлеров обратились в правительство с просьбой приравнять продажу продовольствия черезк обычной рознице. В письме от 29 января 2026 г. на имя вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко участники рынка просят распространить действие закона "Об основах госрегулирования торговой деятельности" на оборот продуктов питания через цифровые платформы.

Письмо (есть в распоряжении "Ведомостей" ) подписали исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков, председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов, а также представители ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД", Рыбного союза, Масложирового союза, Национального союза хлебопечения, Союза производителей соков, воды и напитков и других отраслевых объединений, объединенных в Межотраслевой экспертный совет (МЭС).

Авторы обращения предлагают три ключевых изменения. Во-первых, распространить на маркетплейсы нормы закона о торговле при продаже продовольствия. В частности, сейчас закон запрещает торговым сетям реализовывать товары по комиссионной модели: ритейлеры должны сначала выкупать товар у поставщиков. Маркетплейсы же работают именно по комиссионной модели. Авторы просят уравнять условия для офлайн- и онлайн-площадок.

Во-вторых, предлагается запретить платформам вмешиваться в ценовую политику продавцов, в том числе через финансирование скидок. В письме указывается, что маркетплейсы активно субсидируют акции за свой счет и одновременно повышают комиссии для продавцов, компенсируя инвестиции. Авторы обращения утверждают, что в 2025 г. комиссия Wildberries выросла с 24,5 до 38%, Ozon - с 25 до 44%.

"Данная практика является демпингом для захвата рынка потребительских товаров: спрос перетекает в онлайн, малый и средний офлайн-бизнес закрывается, у селлеров растет финансовая нагрузка, а отсутствие контроля над ценой лишает их возможности управлять маркетинговой стратегией и брендом, - говорится в письме. - В долгосрочной перспективе это ведет к монополизации рынка, усилению давления на поставщиков при определении цен на товары, зависимости потребителей от платформ и последующему росту цен".

В-третьих, авторы письма предлагают усилить контроль за оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции на платформах.