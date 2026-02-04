.
04 февраля 2026 года 09:13
Свыше 650 компаний попали в реестр недобросовестных работодателей
Владимир Смирнов/ТАСС
4 февраля. FINMARKET.RU - Роструд с 2025 г. запустил реестр недобросовестных работодателей. В него включают компании и индивидуальных предпринимателей, которые нарушают трудовое законодательство. На начало февраля 2026 г. список разросся до 656 названий организаций и ИП, подсчитали "Известия". При этом всего за 2025 г. таких компаний оказалось 603. Единственным критерием для включения работодателя в реестр выступает нарушение трудового законодательства, связанное с нелегальной занятостью, заявили "Известиям" в пресс-службе Роструда. Это может быть как подмена трудовых отношений договорами гражданско-правового характера, так и отсутствие трудового договора вовсе, добавили там. Чаще всего трудовое законодательство не соблюдают в сферах торговли, общественного питания, строительства, логистики, клининга, охранных услуг, отметила начальник юридического департамента "ВМТ Консалт" Софья Лукинова. Большинство попавших в реестр - ИП, но есть и более крупные организации. Нелегальная занятость несет существенные риски как для сотрудников, так и для компаний. Если говорить о сотрудниках, то работа в такой компании может обернуться для них снижением социальных гарантий, утратой части пособий и угрозой незаконных увольнений. Для работодателя нелегальная занятость также связана с серьезными последствиями. Сотрудник вправе обратиться в суд с требованием установить фактические трудовые отношения за весь период неофициальной работы. Наконец, использование нелегального труда повышает риск усиленного внимания и проверок со стороны трудовой инспекции и налоговых органов. Могут и привлечь к ответственности за нарушение ТК - это повлечет административный штраф (от 50 тыс. до 100 тыс. рублей). Если же сумма неуплаченных налогов имеет особо крупный размер, то работодателю грозит уголовная ответственность.
.
