В 2025 г. коллекторы купили рекордный за 3 года объем просроченных микрозаймов

4 февраля. FINMARKET.RU -в 2025 г. купили рекордный за последние 3 года объем просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО): впервые значение вышло из двузначной зоны и достигло 113,4 млрд руб. Это на 27,42% выше аналогичного показателя за 2024 г. и на 58,38% - за 2023 г., следует из статистики сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в группу "Свой"). Как пишут "Ведомости" , рекордным стал и объем выставленных на продажу долгов - 128,7 млрд руб., что на 3% больше, чем в 2024 г., и на 59% - чем в 2023 г. Доля закрытых сделок в прошлом году составила 88,1%.

На рынке цессии (переуступка прав требования выплат третьему лицу) 2025 год ознаменовался беспрецедентно высоким интересом покупателей к портфелям МФО, говорит гендиректор ID Collect Александр Васильев. Во многом это связано с тем, что с середины прошлого года из-за роста тарифов на госпошлины спрос смещается в зону досудебных портфелей, поясняет он. Сейчас практически весь объем предложения в сегменте МФО - это "досудебка" с высоким качеством долгов, отмечает Васильев. За прошлый год средний DPD (Days Past Due - средний срок просрочки в днях) по портфелям в закрытых сделках снизился более чем на 15% до 236 дней и этот рост происходил с достаточно низкой базы, указывает он.

Как ртмечает Васильев, на рынке появились и новые крупные покупатели. По данным ID Collect, инвестиции в просрочку МФО почти сравнялись с инвестициями в банковскую просрочку, достигнув 20,5 млрд руб. Сегмент МФО постепенно становится премиальным сегментом цессионного бизнеса, считает Васильев.

По мнению гендиректора "Интел коллект" (ГК Lime Credit Group) Алексея Велижанина, в 2026 г. могут сохраниться достаточно высокие объемы как предложения, так и сделок по долгам МФО: ожидаемое замедление роста новых выдач микрозаймов может сместить фокус игроков рынка на работу с существующим портфелем, включая его продажу. В этом году инвестиции в просроченные долги МФО впервые могут превысить инвестиции в банковские цессионные портфели, прогнозирует управляющий директор ПКБ Павел Михмель.

Одним из трендов рынка, влияющих на рынок просрочки МФО в этом году, является внедрение биометрии, отмечает Велижанин. Это изменение в долгосрочном периоде может привести к росту качества портфелей крупных игроков, имеющих статус МФК, полагает он: коллекторы будут реже сталкиваться с ситуациями, когда заем взят мошенниками на имя другого человека.