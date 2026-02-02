За семь лет только золото и вклады принесли доход выше инфляции

2 февраля. FINMARKET.RU - За последние семь лет доходность выше официальной инфляции показали лишь два финансовых инструмента — золото и рублевые банковские вклады. Это следует из аналитики Ассоциации российских банков (АРБ), на которую ссылаются «Известия». С 2019 по 2025 год цены выросли почти на 63%. За это время стоимость золота увеличилась почти вчетверо, а доходность депозитов примерно вдвое превысила инфляцию. Вложения в акции, валюту и недвижимость почти не помогли сохранить покупательную способность сбережений.

Индекс стоимости жилья за последние семь лет увеличился соразмерно росту цен. Индекс Мосбиржи увеличился на 13,9%, а за прошлый год даже немного снизился (на 4,6%). А индекс РТС повысился лишь на 2,5%. В 2025 году рынок стал более нестабильным, поэтому доходность инвестиций продолжила падать, отмечает АРБ.

Какие инструменты могут принести прибыль в этом году?

Самые понятные для розничного инвестора и консервативные инструменты — банковские вклады. В 2026 году они могут принести инвестору порядка 15% годовых. Если оперировать средним размером депозита в 650–700 тыс. рублей, то в год можно будет заработать порядка 100–115 тыс. рублей, отметил Алексей Родин из Rodin.Capital.

Инвесторам стоит также рассмотреть диверсификацию портфелей, включающую золото, банковские вклады и качественные акции российских компаний, считает Мария Ермилова. Несмотря на краткосрочные риски, долгосрочная стратегия может обеспечить стабильныйи защиту капитала от инфляции. Важно регулярно анализировать рынок и консультироваться со специалистами перед принятием решений, добавила она.

В целом в долгосрочной перспективе золото будет расти, считает Алексей Родин. В идеальном сценарии к середине 2026-го его цена достигнет $5,5–6 тыс. за унцию. По его мнению, настроения частных инвесторов по отношению к этому активу достаточно позитивны в части прогнозов.

Сильный рост акций возможен только после стабилизации экономики и улучшения условий для бизнеса. Сейчас восстанавливаются лишь отдельные отрасли, поэтому лучше действовать осторожно — консервативная стратегия безопаснее, пояснила Мария Ермилова.

Эксперты сходятся во мнении, что стоит распределять средства между разными классами активов. Сейчас самые понятные и привлекательные варианты — банковские вклады и золото.