02 февраля 2026 года 08:52
Морской экспорт бензина из России за год снизился на 40%
Пресс-служба Тихоокеанского флота/ТАСС
2 февраля. FINMARKET.RU - Морской экспорт бензина из России по итогам 2025 года снизился к предыдущему году на 40%, до 2,1 млн тонн, говорится в обзоре Центра ценовых индексов, на который ссылается "Коммерсант". Доля российских нефтепродуктов от общего объема поставок - 71%, белорусских - 29%. Ключевыми направлениями отгрузок остались Египет (27% экспорта) и Турция (22%). По словам источника издания, экспорт нефтепродуктов теперь может быть разрешен только вертикально интегрированным нефтекомпаниям, чтобы трейдеры не могли вывозить товар, на который производители получают демпфер. Для правительства важен прозрачный механизм ценообразования, поэтому в ближайшее время разрешение на экспорт будут иметь только производители, считает и руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин. По его оценке, в месяц может отгружаться около 600-700 тыс. тонн бензина и около 3 млн тонн дизтоплива. Биржевые котировки бензина, добавляет аналитик, могут отреагировать несущественным ростом
Опубликовано Финмаркет
