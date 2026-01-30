Найден способ спасти от обесценивания хранящиеся у россиян 16 трлн

30 января. FINMARKET.RU - В России предложили ввести так называемый индексируемый рубль. Деньги нужно разделить на средство платежа (обычные рубли) и на то, что выполняет функцию накопления. Введение индексируемого рубля может стать одним из путей решения проблемы высокой инфляции в России. Такое предложение высказал академик, директор МШЭ (Московская школа экономики) МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Некипелов на конференции РАН. Автор считает, что возможно "расщепление" денег на средство платежа и обращения (обычные рубли) и на те, которые нужны для обмена и накопления (индексируемые), пишут "Известия" . Последние станут обладать устойчивой покупательной способностью и не будут постоянно дешеветь, как сбережения "под подушкой". Сейчас люди хранят "под подушкой" более 16 трлн рублей.

Есть смысл привязать индексируемый рубль к корзине биржевых товаров. По мнению Некипелова, Банк России должен регулярно, (желательно ежедневно) обновлять его котировки. По словам ученого, ЦБ может дать гарантию всем экономическим агентам, в том числе иностранным, что они смогут беспрепятственно оплачивать продукцию обычными рублями по действующим котировкам индексируемого, а также свободно их обменивать.

Как отмечает автор проекта, новый инструмент поможет нивелировать риск обесценивания денег, а также повысит привлекательность рубля как средства международных расчетов. Предполагается, что доля такой нацвалюты в общем денежном предложении составит 80%.

В ЦБ на новое предложение ответили, что инструмент с защитой от инфляции есть - специальные облигации. "Инициатива, по мнению авторов, предполагает внедрение инструмента, защищающего от инфляции. Однако уже есть инструмент с подобными функциями - это облигации с индексацией дохода по инфляции (ОФЗ-ИН). Если этого будет недостаточно, чтобы удовлетворить спрос тех, кто желает захеджировать свои риски от инфляции, то финансовые организации предложат другие инструменты аналогичной функциональности", - ответили в ЦБ.

Подобные модели используются в других странах, например в Чили, Мексике, США и Великобритании. Но введение нового инструмента чревато затратами эмитента и финсистемы.