Опрос РСПП зафиксировал ухудшение состояния деловой среды

30 января. FINMARKET.RU - Оценка промышленниками состояния российского бизнес-климата продолжает оставаться в зоне отрицательных значений, пишет "Коммерсант" . Сводный индекс деловой среды РСПП в январе составил 44,1 пункта — на два пункта меньше, чем в декабре. Значимо на общем показателе сказалось падение индекса личных оценок делового климата — сразу на 5,4 пункта, до 33,7 пункта. Положительно его оценили лишь 4% опрошенных представителей компаний против 14% месяцем ранее. Это, как фиксируют аналитики РСПП, минимальное значение индекса личных оценок за последние 12 месяцев.

Ниже порога 50 пунктов, разделяющего области улучшения и ухудшения деловых настроений, после двух месяцев нахождения в положительной зоне опустился индекс B2G (поставки бизнеса государству и госкомпаниям). Индекс логистики также сдал свои позиции. В большей степени респондентов перестала устраивать как ситуация с доставкой товаров в целом.

компаний зафиксировал их выросшую решимость поднимать стоимость своей продукции в ответ на повышение закупочных цен.