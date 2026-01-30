.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
30 января 2026 года 10:11
Опрос РСПП зафиксировал ухудшение состояния деловой среды
|0
DPA/ТАСС
30 января. FINMARKET.RU - Оценка промышленниками состояния российского бизнес-климата продолжает оставаться в зоне отрицательных значений, пишет "Коммерсант". Сводный индекс деловой среды РСПП в январе составил 44,1 пункта — на два пункта меньше, чем в декабре. Значимо на общем показателе сказалось падение индекса личных оценок делового климата — сразу на 5,4 пункта, до 33,7 пункта. Положительно его оценили лишь 4% опрошенных представителей компаний против 14% месяцем ранее. Это, как фиксируют аналитики РСПП, минимальное значение индекса личных оценок за последние 12 месяцев. Ниже порога 50 пунктов, разделяющего области улучшения и ухудшения деловых настроений, после двух месяцев нахождения в положительной зоне опустился индекс B2G (поставки бизнеса государству и госкомпаниям). Индекс логистики также сдал свои позиции. В большей степени респондентов перестала устраивать как ситуация с доставкой товаров в целом. Опрос компаний зафиксировал их выросшую решимость поднимать стоимость своей продукции в ответ на повышение закупочных цен.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.