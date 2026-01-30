Стоимость аудиторских услуг может подорожать

30 января. FINMARKET.RU - В 2026 году цены на аудиторские услуги могут заметно вырасти, следует из опроса "Коммерсантом" участников рынка. По оценкам компаний ФБК и "Аудэкс", рост стоимости может составить 10-20%. В МКПЦ считают, что цены увеличатся на 15-20%. Гендиректор ассоциации "Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров" Анастасия Русакова не исключает роста до 30%. В 2025 году в целом по рынку повышение стоимости аудиторских услуг составило 10-12%, для общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗО ФР) - 10-30%.

В этом году с наибольшим повышением также столкнутся клиенты, относящиеся к ОЗО ФР. В их число входят организации, ценные бумаги которых торгуются на бирже, а также банки, страховые компании, управляющие компании и т. д. в общем количестве около тысячи организаций.

Причемдля финансовых организаций может вырасти еще больше, и, по словам экспертов, повышенные цены уже включаются в коммерческие предложения. Аудиторы обращают внимание на рост себестоимости услуг. Причем на оплату труда приходится 85% всех трат на, отмечает управляющий партнер группы компаний "Мариллион" Полина Виксне. Значительный рост цен на аудит может привести к перераспределению рынка, в частности, некоторые компании сосредоточатся на работе в отдельных отраслях, считают участники рынка.