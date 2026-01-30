Доля отечественного софта для удаленной работы остается низкой

30 января. FINMARKET.RU - Только 16% российских организаций – преимущественно госсектор – используют исключительно отечественныйдля виртуализации (VDI; удаленный доступ к рабочему столу). К таким выводам пришли аналитики OrionSoft в своем исследовании, с которым ознакомились "Ведомости" . Исследование проведено на основе опроса 104 организаций и госкомпаний в сфере финансов, информационных технологий (IT), нефтегаза, промышленности и услуг. Половина опрошенных заявили, что используют только западные VDI-решения.

Среди опрошенных около 11% компаний – организации со штатом свыше 10 000 сотрудников, по 40% – крупные и средние со штатом 1000–10 000 и 100–1000 человек соответственно. Наименьшую часть опроса заняли компании со штатом до 100 человек.

68% компаний используют технологию для удаленной и гибридной работы, говорится в исследовании OrionSoft. Еще 18% используют VDI в качестве инструмента безопасности. 16% компаний используют терминальный доступ для мобильной работы. Оставшиеся 14% используют VDI для экономии на лицензиях, уточняется в исследовании.

Главным недостатком российского софта компании назвали несовместимость с существующими системами, медленную работу, проблемы с безопасностью и удобством в использовании и частые ошибки.

За весь 2024 год затраты на российском рынке ПО для виртуализации IT-инфраструктуры выросли на 19% и составили 16,3 млрд руб., говорится в исследовании iKS-Consulting от августа 2025 г. В 2021 г. до ухода западных вендоров с российского рынка объем рынка составил 33,6 млрд руб., а на продукты зарубежных поставщиков приходилось 95,5% рынка, уточняется в исследовании.