Что нового готовит россиянам февраль

30 января. FINMARKET.RU - С 1 февраля в России вступает в силу ряд новых законов и нормативных изменений, затрагивающих ключевые сферы повседневной жизни. Они повлияют на порядок предоставления социальных выплат, условия льготной ипотеки, а также на взаимоотношения покупателей и продавцов, пишут "Известия"

Традиционно бессрочную надбавку получают все пенсионеры, которым в январе исполнилось 80 лет. Уже с февраля им начнут выплачивать фиксированную выплату в двойном размере - 19 169,38 рубля с учетом январской индексации на 7,6%. Перерасчет производится в беззаявительном порядке, обращаться в Социальный фонд не требуется. Аналогичное повышение предусмотрено и для пенсионеров, которым в январе текущего года была установлена первая группа инвалидности. В этом случае размер фиксированной выплаты также удваивается. Прибавка составит 9584,69 рублей, а итоговая сумма выплаты достигнет 19 169,38 рубля в месяц.

Страховая пенсия формируется из количества пенсионных баллов, умноженных на стоимость одного пенсионного коэффициента. Эта стоимость пересматривается ежегодно. В 2025 году она составляла 145,69 рубля, а с января 2026 года увеличилась до 156,76 рубля.

Помимо страховой части, государство выплачивает фиксированную пенсию, размер которой не зависит от стажа. Базовая сумма также индексируется ежегодно, в 2025 году она выросла до 8907,70 рубля, а в 2026 году - до 9584,69 рубля.

С 1 февраля 2026 года в России планируется индексация около 40 видов выплат, пособий и компенсаций. Ее размер рассчитан исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2026 году коэффициент составит 1,056, что означает рост большинства выплат на 5,6%.

Отдельно будет проиндексирован материнский капитал - его размер увеличится на 6,8%. Выплата на первого ребенка достигнет 737 тыс. рублей, на второго и последующих детей - до 963 тыс. рублей. Если маткапитал уже был получен на первого ребенка, размер субсидии на второго составит около 237 тыс. рублей.

С 1 февраля также вырастут детские пособия. Единовременное при рождении или усыновлении ребенка увеличится до 28 450 рублей.

Кроме того, примерно на 7% увеличится пособие по безработице. Его максимальный размер в первые три месяца выплаты составит около 16 тыс. рублей.

С 1 февраля 2026 года вводится ограничение на количество кредитов, которые одна семья может оформить по программе "Семейная ипотека". С этого момента одной семье будет доступен только один льготный ипотечный кредит по ставке 6%. При оформлении займа оба супруга будут выступать созаемщиками по договору. Ранее каждый из супругов мог оформить отдельный кредит по этой программе.

Помимо этого, станет невозможной так называемая донорская ипотека. Речь идет о практике, при которой семьи с детьми старше семи лет (для которых программа уже недоступна), а также бездетные супруги привлекали в качестве созаемщиков семьи с ребенком до семи лет, чтобы получить право на льготный кредит.

В феврале будет проведен перерасчет ежемесячной надбавки к пенсии для членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Такая мера предусмотрена Федеральным законом от 27.11.2001 № 155-ФЗ.

Дополнительные выплаты летчикам и шахтерам назначаются в связи с вредными, опасными, тяжелыми и напряженными условиями труда, в которых они осуществляли профессиональную деятельность.

Размер надбавки пересматривается четыре раза в год - 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

С 1 февраля вступают в силу положения Федерального закона от 28.12.2025 № 500-ФЗ, которые уточняют порядок взыскания судом штрафов с изготовителей за нарушение прав потребителей.

Поправки вносятся в статью 13 Закона "О защите прав потребителей", регулирующую ответственность изготовителя, исполнителя, продавца, уполномоченной организации или индивидуального предпринимателя, а также импортера за несоблюдение прав потребителей.

В частности, закон устанавливает случаи, когда штраф не подлежит взысканию. Это возможно, если требование потребителя не было удовлетворено в добровольном порядке по вине самого потребителя.

Кроме того, штрафы не будут применяться, если изготовитель, исполнитель или продавец не смог исполнить свои обязательства из-за нарушения условий поставки со стороны контрагента, необходимой для выполнения обязательств перед потребителем. Исключение составят случаи, когда при выборе контрагента продавец действовал недобросовестно или неразумно.

Еще одним основанием для освобождения от штрафа станет заключение медиативного соглашения между потребителем и изготовителем до обращения в суд.

С 1 февраля расширяется перечень средств реабилитации, подлежащих обязательной маркировке. В него войдут, в частности, специальные устройства, применяемые при нарушении функций выделительной системы.

Производителей таких изделий обяжут указывать в системе маркировки сведения о количестве единиц потребления в потребительской упаковке, что позволит повысить прозрачность учета и обращения данной продукции.

Дополнительные требования затронут и предприятия, выпускающие протезно-ортопедические изделия. Они будут обязаны передавать в систему маркировки подробную информацию об обороте дорогостоящих комплектующих, включая функциональные узлы протезов.

С 6 февраля вступают в силу положения Федерального закона от 08.08.2024 № 254-ФЗ, расширяющие полномочия саморегулируемых организаций (СРО) в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы.

Согласно изменениям, такие СРО получат право самостоятельно размещать средства компенсационного фонда. При этом размещение допускается только при соблюдении установленных требований - диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности.

Средства компенсационного фонда можно будет размещать исключительно во вклады (депозиты) и на банковских счетах в системно значимых кредитных организациях, что направлено на снижение рисков и обеспечение сохранности средств.