29 января 2026 года 09:50
Срок давности налоговых преступлений приостановят на время отсрочки
Ксения Матвейшина/ТАСС
29 января. FINMARKET.RU - Планируется приостанавливать срок давности налоговых преступлений на время отсрочки. Изменения, подготовленные Минфином, в действующее законодательство рассмотрят в Думе, пишет "Российская газета". В законопроекте говорится о преступлениях, перечисленных в статьях 198-199.1 УК РФ. Предложенные поправки в случае их принятия сделают неотвратимыми наказания за указанные в статьях нарушения, равно как и возмещение причиненного ими ущерба. По словам юристов, недобросовестные налогоплательщики пользовались тем, что к моменту поступления материалов в следственные органы срок привлечения к уголовной ответственности уже заканчивался или должен был вот-вот закончиться. Из ФНС в СК поступило 3202 материала проверок. У 20,5% из них сроки давности закончились
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
