Срок давности налоговых преступлений приостановят на время отсрочки

29 января. FINMARKET.RU - Планируется приостанавливатьдавности налоговых преступлений на время отсрочки. Изменения, подготовленные Минфином, в действующее законодательство рассмотрят в Думе, пишет "Российская газета".

В законопроекте говорится о преступлениях, перечисленных в статьях 198-199.1 УК. Предложенные поправки в случае их принятия сделают неотвратимыми наказания за указанные в статьях нарушения, равно как и возмещение причиненного ими ущерба. По словам юристов, недобросовестные налогоплательщики пользовались тем, что к моменту поступления материалов в следственные органы срок привлечения к уголовной ответственности уже заканчивался или должен был вот-вот закончиться.

Из ФНС в СК поступило 3202 материала проверок. У 20,5% из них сроки давности закончились