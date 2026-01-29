.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Срок давности налоговых преступлений приостановят на время отсрочки
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

29 января 2026 года 09:50

Срок давности налоговых преступлений приостановят на время отсрочки

 0  
Ксения Матвейшина/ТАСС
Ксения Матвейшина/ТАСС
29 января. FINMARKET.RU - Планируется приостанавливать срок давности налоговых преступлений на время отсрочки. Изменения, подготовленные Минфином, в действующее законодательство рассмотрят в Думе, пишет "Российская газета".

В законопроекте говорится о преступлениях, перечисленных в статьях 198-199.1 УК РФ. Предложенные поправки в случае их принятия сделают неотвратимыми наказания за указанные в статьях нарушения, равно как и возмещение причиненного ими ущерба. По словам юристов, недобросовестные налогоплательщики пользовались тем, что к моменту поступления материалов в следственные органы срок привлечения к уголовной ответственности уже заканчивался или должен был вот-вот закончиться.

Из ФНС в СК поступило 3202 материала проверок. У 20,5% из них сроки давности закончились


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  налоги,  срок

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.