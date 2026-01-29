Маркетплейсам придется проверять через госреестры целый ряд товаров

29 января. FINMARKET.RU -должны будут автоматически проверять через госреестры целый ряд товаров - от лекарств и БАДов до одежды, подлежащей обязательной маркировке. Если данные не совпадут с официальными базами, товар не допустят к продаже. Такие правила предусмотрены проектами постановлений, разработанных Минэкономразвития, пишет "Российская газета"

Изменения в работе цифровых площадок станут обязательными с октября этого года, когда вступит в силу закон о платформенной экономике. Помимо прочего закон обязывает маркетплейсы проверять будущих продавцов и контролировать карточки товаров. Как именно это делать, прописано в двух проектах постановлений.

Один из документов касается проверки "паспортных данных" продавцов и владельцев ПВЗ перед заключением договора. Перечень необходимых реквизитов будет зависеть от категории контрагента.

Второй проект регулирует проверку карточек товаров, которые подлежат обязательной регистрации, сертификации или маркировке.

"Ответственность за проверку лежит на маркетплейсах: они должны удостовериться, что товар сертифицирован. Например, для БАДов и витаминов нужно проверить наличие разрешительных документов и их соответствие данным госреестров - это защитит покупателя от "пустышек" и подделок. Если система обнаружит несоответствие, карточка не пройдет автоматическую проверку и не будет опубликована", - поясняет доцент Финансового университета при правительствеАнна Бердникова.

Эксперты отмечают, что новые обязанности создадут нагрузку для участников рынка. Для маркетплейсов это прямые расходы на создание или модернизацию технологических систем для автоматической проверки, а также ответственность за принятие решений в спорных случаях, отмечает зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. Для продавцов, особенно мелких и средних, могут возникнуть задержки при выводе новых товаров, если процесс интеграции с государственными реестрами будет работать неидеально. Также существует риск технических ошибок при автоматической проверке, которые могут заблокировать легальный товар.

Как отмечает Бердникова, для мелких продавцов станет сложнее и дороже получать сертификаты соответствия, поскольку новые правила сделают это обязательным для всех. Эти затраты могут повысить себестоимость товаров.

Крупные площадки в целом поддерживают идею регулирования, но подчеркивают важность баланса.