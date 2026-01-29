.
Главное
Экология существенно подорожает
29 января 2026 года 09:18

Экология существенно подорожает

Донат Сорокин/ТАСС
29 января. FINMARKET.RU - Минприроды, Госдума и промышленники договорились о размере ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026-2030 годы, пишет "Коммерсантъ"

После корректировки, которая коснется ряда загрязняющих веществ, ставки платежа для предприятий за пятилетний период постепенно вырастут вдвое, а общая нагрузка с учетом повышающих коэффициентов - до 25 раз для отдельных отраслей.

Между тем, подчеркивают в Госдуме, достигнутые договоренности не решают системной проблемы этой сферы. По словам замглавы комитета Александра Когана, ей "необходима тотальная прозрачность и объективный контроль". Коган считает, что изменить ситуацию может преобразование платы за негативное воздействие на окружающую среду в федеральный экологический налог и получение преференций предприятиями, внедряющими современные технологии. "Выгодно должно быть именно модернизироваться, а не годами откупаться платежами",- говорит депутат.


Ключевые слова:    РФ,  экология,  платежи

 
