Правила семейной ипотеки изменятся с 1 февраля

29 января. FINMARKET.RU - С 1 февраля 2026 года в программе семейной ипотеки начнет действовать принцип одна— одна льготная: супругов будут рассматривать как одного заемщика, даже если ранее кредит оформлялся только на мужа или жену. Новые правила должны ограничить повторное использование льготы одной и той же парой и расширить доступ к программе для других семей, пишут "Известия".

С 1 февраля 2026 года основной акцент в механике программы смещается на исключение ситуаций, когда одна и та же семья оформляет несколько льготных кредитов. По словам депутата Госдумы Александра Толмачева, причиной изменений стало решение Министерства финансов, принятое в 2025 году

В представленных разъяснениях также отмечается, что при заключении ипотечного договора супруги рассматриваются как созаемщики. Исключение предусмотрено в случае, если один из супругов — иностранный гражданин; отдельно рассматриваются неполные семьи, где ипотека оформляется одним родителем.

Семьи, которые оформили семейную ипотеку до 1 февраля 2026 года, также могут столкнуться с учетом уже полученной льготы при повторной заявке. Ранее полученный льготный кредит способен повлиять на решение банка.

Александр Толмачев добавляет, что в документе Минфина прописаны переходные положения, поэтому заемщикам важно уточнять свою ситуацию индивидуально через банк или профильных специалистов.

Проверка факта участия семьи в программе будет опираться на данные бюро кредитных историй, внутренние банковские базы и сведения о ранее выданных льготных кредитах в рамках госпрограмм.