Что будет с ценами на бензин в 2026 году

29 января. FINMARKET.RU - Российский топливный рынок в 2025 году столкнулся с очередными вызовами — рисками дефицита бензина и сложной макроэкономической конъюнктурой. Это привело к резкому росту оптовых цен на топливо, контролировать которые правительству пришлось вручную. Основными инструментами стали запрет экспорта, ограничения роста бензиновых котировок и очередной пересмотр демпфера, пишет Коммерсантъ".

В этом году, уверены эксперты, ситуация останется непредсказуемой, абудут напрямую зависеть от обеспеченности внутреннего рынка топливом.

«Повторение топливного кризиса будет, как и в этом году, зависеть от стабильности производства топлива на НПЗ»,— считает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. Что касается цен, то их постепенного роста эксперт ожидает уже в январе из-за очередной индексации акцизов, роста НДС, а также демпферной составляющей (в частности, расчета демпфера без учета индексации акциза). Так что можно смело говорить, что даже при условии отсутствия форс-мажоров моторное топливо подорожает в 2026 году выше официальной инфляции, полагает он.

Рост цен на топливо создает негативное влияние и на общий уровень инфляции в стране, отмечает управляющий партнер «S+Консалтинг» Елена Лазько.

Больше всего давление цен на горюче-смазочные материалы испытывают транспортная и сельскохозяйственная отрасли. «Но следом растут цены на продукты, промышленные товары и услуги. Это так называемая вторичная инфляция. Кроме того,— это маркер для рынков, влияющий на оценки инфляции потребителями и их решения. Поэтому этот индикатор учитывает Центробанк при установлении ключевой ставки»,— напоминает она. Также, говорит эксперт, цена на бензин формирует издержки самого нефтегазового сектора.

Но, по мнению Елены Лазько, принятые правительством меры позволили в 2025 году купировать рост цен на топливо, а в 2026 году возможна относительная стабилизация ситуации благодаря дополнительным объемам на внутреннем рынке.

Впрочем, этот оптимизм разделяют не все. Как напоминает управляющий партнер нефтетрейдера «Пролеум» Максим Дьяченко, сейчас в качестве основного рассматривается кризисный макроэкономический прогноз, предполагающий рост геополитической напряженности, сохранение относительно высокой ставки ЦБ и стагнацию в промышленности и потреблении. В этой ситуации прогнозировать цены на нефтепродукты — дело неблагодарное, говорит он.

В целом на протяжении первого месяца 2026 года ситуация оставалась стабильной. На этом фоне правительство может досрочно снять запрет на экспорт бензина для производителей, действующий до конца февраля. Минэнерго уже внесло в правительство соответствующий проект постановления. Он может вступить в действие с 1 февраля 2026 года.