Почему замедлилась инфляция

29 января. FINMARKET.RU - Аналитики объяснили замедление инфляции после всплеска в начале месяца.

Фактор повышения НДС исчерпал свое влияние к концу января, пишут "Ведомости"

с 20 по 26 января 2026 г. составила 0,19%, следует из данных Росстата. Темпы значительно замедлились относительно предыдущей недели, когда прирост цен составил 0,45%, и первых 12 дней января, за которые цены взлетели на 1,26%. В целом с начала месяца показатель вырос на 1,91%, тогда как за весь январь 2025 г. рост составил 1,23%. Годовая инфляция на 26 января, по оценке Минэкономразвития, замедлилась до 6,43% после 6,47% на 19 января.

Разовые, но очень заметные эффекты от повышения НДС, тарифов и акцизов затухают, а текущие темпы инфляции стабилизируются, поясняет главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Компании уже отреагировали на рост налогов и издержек прошлого года в начале января, подтверждает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Продовольствие, включая водку, внесло существенный вклад в инфляцию до 20 января, быстро расти каждую неделю эти цены не могут, добавляет Шибанов.

Значительный вклад в замедление инфляции внесли туристические услуги, кроме того, практически до нуля снизился прирост цен на промышленные товары, в том числе автомобили, а также на топливо и транспорт, указывает директор аналитического департамента, ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

Аналитики отмечают, что, несмотря на замедление относительно первых дней, результат по итогам месяца может оказаться повышенным относительно сезонной нормы. Текущий уровень роста цен с начала месяца делает возможной инфляцию около 2,1% за весь январь, тогда как выше 2% январская инфляция в России не поднималась с 2011 г., отмечает Вайсберг. Шибанов также называет рост цен высоким, но допускает, что итоговые данные за январь будут ниже, чем по недельным данным, потому что услуги растут в цене заметно медленнее (в месячных данных Росстат наблюдает 558 позиций, в то время как в недельных – 110). Шибанов поясняет, что они имеют недостаточно высокий вес в недельных корзинах Росстата.

Важно оценивать накопленный рост цен за последние три месяца: в конце прошлого года текущие темпы инфляции были очень низкими, отмечает Латыпов. По его оценкам, в среднем за три месяца текущие темпы инфляции окажутся близкими к 8% в пересчете на год.

В конце года ЦБ ожидает замедления инфляции до 4,5–5%, а Минэкономразвития – достижения таргета в 4%. Консенсус-прогноз «Ведомостей» предполагает рост цен в 5,1%. Эксперты ожидают, что темпы роста во второй половине года ускорятся по сравнению с первыми месяцами 2026 г.

На январских ценах уже отразилось повышение НДС с 20 до 22%. ЦБ оценивал вклад роста налога в общий темп роста цен в этом году в 0,6–0,7 п. п. В то же время есть вероятность, что повышение НДС повысит уровень инфляции более чем на 1 п. п., считает Вайсберг. При этом он допускает, что слабый спрос в ближайшие кварталы приведет к снижению цен на отдельные товарные категории. Это означает, что производителям, логистике и торговым предприятиям придется взять на себя несколько большую часть повышения налогов, поясняет Вайсберг.

Предварительные оценки показывают, что рост цен на продовольственные товары стал основным драйвером роста индекса потребительских цен в январе, говорит Шибанов. Он напоминает, что НДС на многие продовольственные товары остался 10%, поэтому им трудно объяснить рост цен. При этом динамика цен на водку, которая с начала января подорожала более чем на 7%, с фактором НДС не связана, вклад внесло повышение акцизов, говорит Шибанов. По его мнению, пока рано говорить о вкладе НДС в рост цен, надо дождаться полных данных по всей корзине товаров и услуг по разным ставкам (от 0 до 22%).