Правительство намерено упорядочить продажу гостиниц частями

28 января. FINMARKET.RU - Упорядочить продажу гостиниц частями намерено правительство. Минэкономразвития разрабатывает предложения по большему привлечению в строительство гостиниц средств частных инвесторов.

Готовятся изменения, касающиеся привлечения частных инвестиций в строительство гостиниц, сообщила пресс-служба Минэкономразвития в ответ на запрос "Российской газеты" . "Привлечение инвестиций в строительство гостиниц - важная тема, - отметили в ведомстве. - Мы готовим предложения по совершенствованию механизма привлечения долевого участия частных инвесторов при строительстве гостиниц. В первом квартале 2026 года расскажем подробности".

При этом, добавили в Минэкономразвития, в полном объеме продолжает действовать программа господдержки строительства средств размещения. В 2025 году ее расширили на предоставление льготных кредитов на реализацию проектов в сфере автотуризма, объектов культурного наследия. Сейчас в программе участвует 344и многофункциональных комплекса, а также 41 проект по созданию точек притяжения (аквапарки, горнолыжные курорты, парки развлечений).

Хотят запустить механизм, когда строится гостиница и номера распродаются частным инвесторам, поясняет партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова. Человек владеет недвижимостью, но напрямую сдать ее в аренду не может. Это можно будет сделать только через управляющую компанию. Соответственно, в гостиничный бизнес привлекаются частные инвестиции, а частный инвестор получает возможность зарабатывать. Сейчас так распродаются апарт-отели (можно стать владельцем отдельного номера, но управляет зданием в целом, сдает помещения постояльцам профессиональная управляющая компания). Однако в законодательстве этот вопрос пока не урегулирован, говорят аналитики. Продают недвижимость по разным схемам.

Цель этих нововведений - повысить вложения частных средств в строительство гостиниц, поясняет партнер, региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF GROUP Ольга Широкова. И это действительно произойдет, если правила станут более понятными и прозрачными, считает она. Опубликовать законопроект предполагается весной, пока лишь появились отдельные его положения в СМИ, говорит Широкова. Судя по этим сведениям, в законопроекте есть три спорных момента, считает эксперт.