Растет интерес клиентов к металлическим счетам

28 января. FINMARKET.RU - ВТБ, Газпромбанк и ПСБ отмечают растущий спрос среди своих клиентов на обезличенные металлические счета (ОМС) с золотом и серебром в 2025 г., рассказали "Ведомостям" их представители.

За 11 месяцев 2025 г. весь портфель драгоценных металлов на ОМС в ВТБ вырос более чем на 50%, а количество сделок по их покупке увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На начало декабря 2025 г. в банке открыто 101 тыс. ОМС, на которых хранилось свыше 62 т драгоценных металлов. Общий объем металлов на счетах ВТБ за 11 месяцев прошлого года вырос на 21 т.

Газпромбанк фиксировал в прошлом году устойчивый рост объемов счетов в золоте на уровне выше 2024 г. и сейчас тренд продолжается, говорит управляющий директор департамента инвестиционно-страховых продуктов Татьяна Берман, не указывая абсолютных значений. Прирост счетов в сравнении с 2024 г. идет более чем на 15%, отмечает она. Также все больше клиентов регулярно пополняют свои счета, но средний чек по году остается на уровне 2024 г., при этом входов новых клиентов существенно больше, добавляет Берман. Банк для розничного сегмента открывает счета только в золоте, уточняет она.

В 2025 году клиенты ПСБ купили на 70% больше золота на металлические счета, чем в 2024 году, а объем покупки серебра вырос в 1,5 раза, говорит начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов банка Юрий Латанов. При этом динамика по открытию металлических счетов клиентами сохранялась на уровне 2024 года, добавляет он. Интерес клиентов к покупке драгметаллов на металлические счета обусловлен ростом стоимости золота и серебра на мировом рынке, считает Латанов.

С ним согласен главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах: "В первую, вторую и третью очередь это бурный рост цен наи серебро на мировом и внутреннем рынке и популярность самой идеи". К тому же ОМС имеет преимущество по сравнению со слитками и монетами - их не смогут украсть, не нужен сейф для хранения, добавляет он.

Цены на золото и серебро в прошлом году били ценовые рекорды и продолжили тренд в этом году. Фьючерс на золото на Чикагской товарной бирже за 2025 г. подорожал на 64,5% до $4325,6 за тройскую унцию, фьючерс на серебро – в 2,4 раза до $70,1 за тройскую унцию. С начала года фьючерс на золото торгуется выше $5079, а котировки серебра 26 января впервые преодолели $110.