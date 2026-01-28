Программа долгосрочных сбережений пополнится на 717 млрд руб.

28 января. FINMARKET.RU - В 2025 году объем личных взносов граждан по программе долгосрочных сбережений (ПДС) составил 307 млрд руб., в три раза превысив показатель предшествующего года (98 млрд руб.), сообщили "Коммерсанту" в Банке России. В Банке России оценивают, что с учетом переводов пенсионных накоплений, начисленного инвестдохода, а также госсофинансирования по итогам 2025 года в программу будет привлечено не менее 717 млрд руб. По итогам 2025 года количество участников ПДС достигло 10 млн. Участники рынка фиксируют рост как числа вкладчиков, так и размера взносов.

Вместе с тем эксперты обращают внимание и на ограничения предлагаемого финансового продукта. В частности, налоговый вычет возможен только для взносов на сумму до 400 тыс. рублей в год, софинансирование предоставляется в расчете 1:1 только при условии, что среднемесячный доход вкладчика не превышает 80 тыс. рублей. "Для клиентов, которые готовы вложить в ПДС больше средств, столь невыгодное софинансирование станет "стоп-сигналом", - указывает гендиректор компании "Эксперт Бизнес-решения" Павел Митрофанов. Выходом может стать появление новых продуктов на базе классических продуктов ПДС, а также запуск новых стратегий для разных групп клиентов, в том числе с разным уровнем риска. "Можно ожидать активного развития ПДС в пользу третьего лица", - считает гендиректор "НПФ Альфа" Лариса Горчаковская