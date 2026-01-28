Две трети россиян планируют сменить профессию в 2026 году

28 января. FINMARKET.RU - Две трети россиян собираются начать работать по новой специальности в 2026 году. Об этом говорится в исследовании hh.ru, с которым ознакомилась "Российская газета" . Сохранить текущий профиль намерены только 21% респондентов, еще 12% пока не определились с карьерными планами.

"Готовность к смене профессионального направления в 2026 году характерна для всех возрастных групп. Однако особенно заметно это среди молодежи. Более половины респондентов 18-24 лет (51%) уже уверенно планируют обновления в карьере. Это говорит о высокой гибкости молодых специалистов, их стремлении пробовать разные сценарии и искать себя на современном рынке труда", - комментирует директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

По данным исследования, россияне, планирующие переход, четко понимают, куда хотят двигаться. Чаще всего они рассматривают собственный бизнес и самозанятость - 11%. С заметным отрывом идут административные роли, рабочие, производство и сервисное обслуживание, а также высший и средний менеджмент - по 7% в каждой категории.

Выбор направления зависит от пола. Мужчины чаще ориентируются на производственные и сервисные области (12% против 6% у женщин) и рассматривают предпринимательские форматы занятости (11% против 10%). Женщины наряду с интересом к самостоятельной занятости чаще выбирают административные функции (10% против 5%).

На приоритеты влияет и возраст. Среди респондентов 18-24 лет самое популярное направление - бизнес и самозанятость (16%), что показывает запрос на независимость и гибкий формат работы. В старших возрастных группах внимание чаще смещается к рабочим специальностям: их выбирают 13% респондентов 45-54 лет и 15% респондентов 55 лет и старше.