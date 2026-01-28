Девелоперы сокращают запуск новых жилых проектов

28 января. FINMARKET.RU - Сокращение запуска новых жилых проектов по итогам 2025 года было зафиксировано в десяти из 16 городов-миллионников России. Об этом говорится в исследовании проекта о недвижимости "Движение.ру", подготовленном на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИЖС).

Согласно документу, который есть у "Известий" , самое большое сокращение произошло в Уфе - на 35%, в Москве - на 29,2%, в Ростове-на-Дону - на 29,6%, в Самаре - на 23%. Также снижение было зафиксировано в Перми - на 10,5%, в Воронеже - на 6,1%, в Новосибирске - на 5,9%, в Челябинске - на 4,9%, в Казани - на 3,6% и в Красноярске - на 2,7%.

В целом в 2025 году российскиезапустили стройку жилья общим объемом 41,3 млн кв. м - это почти на 12% меньше, чем годом ранее (46,7 млн кв. м), отметили авторы исследования.

Фактически объем запусков новых проектов откатился к уровню 2021-2022 годов, сказал руководитель аналитического центра "Движение.ру" Ян Гравшин. По его словам, снижение наблюдалось и в 2024-м, но тогда оно было символическим, примерно на 0,4%, в 2025-м отрицательная динамика стала более выраженной.

"Девелоперы тормозятпри не самых благоприятных экономических условиях и в ситуации, когда прогнозировать какие-то позитивные изменения довольно сложно, то есть при неопределенности, - отметил аналитик.- Особого внимания заслуживает ситуация в Москве: существенное сокращение объема запусков в условиях сохранения устойчивого спроса - это негативный сигнал для покупателей, рост цен в столице замедляться не будет, и тем более они не снизятся".

Изменение объема запуска новых проектов (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) связано с рядом факторов, среди которых денежно-кредитная политика, социально-экономическая ситуация в конкретном регионе присутствия девелопера, в том числе объем гарантированного спроса, стратегия развития компании-застройщика, - пояснили зданию в пресс-службе Минстроя.