Почему банки закрывают отделения

27 января. FINMARKET.RU - Банки за 2025 год закрыли около 1,7 тыс. отделений, следует из данных ЦБ. Это одно из самых сильных годовых сокращений за период наблюдений с 2019 г. - сопоставимое снижение было лишь в 2021 году. Тогда ликвидировали чуть больше 1,7 тыс отделений.

В последние годы на финансовом рынке сформировался устойчивый тренд на цифровизацию и экосистемную трансформацию, который сохранится и дальше, сообщили "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Банки всё активнее переводят обслуживание в дистанционный формат, что позволяет им снижать издержки и повышать рентабельность.

Процесс ускорился именно в 2025 г.: было закрыто в 3,6 раза больше отделений, чем годом ранее. К началу 2026 г. их число сократилось до 22,3 тыс. против 30 тыс. семью годами ранее, следует из данных ЦБ.

Как отметили в пресс-службе регулятора, в крупных городах сокращение офисов почти не влияет на обеспечение граждан услугами, тогда как в небольших населенных пунктах риски выше. Поэтому при закрытии отделений банки должны обеспечивать альтернативные "физические" точки обслуживания.

"Банк России приветствует тренд, но следит за тем, чтобы процесс перехода был сбалансированным и не создавал неудобств для потребителей", - отметили в ЦБ.

В перспективе пяти лет количество банковских офисов может сократиться еще в 2-2,5 раза и опуститься до 11-12 тыс. отделений на всю Россию, допустила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Этому будет способствовать дальнейшая цифровизация, внедрение искусственного интеллекта и запуск цифрового рубля осенью 2026 г. При этом полного отказа от офисов не будет: крупнейшие банки сохранят сети там, где они востребованы, особенно в малых городах и селах, уверена Мильчакова.

Сейчас банки работают в населенных пунктах в разных форматах, учитывая запросы граждан и экономическую целесообразность, сообщили в ЦБ. Используются облегченные офисы, мобильные точки. Отдельные банковские услуги можно получить в почтовых отделениях, кроме того, растет число точек, где можно снять наличные на кассе - сейчас их более 43 тыс. по всей стране. Развиваются и альтернативные форматы предоставления услуг, добавили в ЦБ. Например, сельские кабинеты организуют в библиотеках, домах культуры и фельдшерско-акушерских пунктах - их используют для оплаты налогов, оформления страховок и других операций. Такие точки организованы в 25 регионах РФ.

Как отметила Мильчакова, в крупных городах офисы будут переходить в формат phygital - сочетание физического присутствия и цифровых сервисов с дополнительными опциями для комфорта клиентов.